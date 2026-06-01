Padre y sus dos hijos fueron detenidos con 500 kilos de droga en operativo del OIJ y la DEA

Un papá y dos de sus hijos figuran entre las cuatro personas detenidas por las autoridades tras el decomiso de aproximadamente 500 kilos de droga durante un operativo conjunto realizado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

La detención se realizó en las cercanías del puente sobre el río Tárcoles, en Garabito, luego de un trabajo de inteligencia desarrollado entre ambas policías.

Michael Soto, director general a.i. del OIJ, explicó que los agentes interceptaron dos carros en los que viajaban cuatro personas.

“Ellos interceptaron dos carros con cuatro personas a bordo. Esto gracias a una información que venimos manejando”, señaló Soto.

Las autoridades decomisaron aproximadamente 500 kilos de cocaína. Foto: OIJ (oij/cortesía)

Durante la revisión de los vehículos, las autoridades localizaron compartimentos ocultos donde se encontraban cerca de 500 kilos de aparente droga.

Entre los detenidos figura un hombre de apellido Araica, de 43 años, así como un joven del mismo apellido de 21 años y una adolescente de 17 años, que son hijos del sospechoso. También fue detenida una mujer de apellido Palacios, de 20 años.

Según explicó Soto, un grupo especializado del OIJ trabaja de manera permanente con oficiales de la DEA en investigaciones relacionadas con el narcotráfico internacional y organizaciones criminales que operan en el país.

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Ahora los investigadores analizan las características de los paquetes decomisados, ya que la droga presenta un troquel que podría ayudar a identificar a qué estructura criminal pertenece.

Las autoridades también trabajan en el análisis de los perfiles de los detenidos y en determinar el grado de participación que cada uno habría tenido dentro de la presunta actividad ilícita.