¡Pánico en Costa Rica! Puma aparece en patio de una casa y desata operativo

Momentos de tensión y expectativa se vivieron este viernes en El Roble de Puntarenas, luego de que un puma fuera encontrado en el patio de una vivienda, lo que provocó temor entre los dueños y los vecinos.

El hecho se registró 200 metros al sur y 25 metros al oeste del Palí de El Roble, donde unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron de inmediato para atender la emergencia y asegurar el área.

El puma apareció en el patio de una casa esperando a ver que podía comer (Bomberos/Cortesía)

En el sitio trabajaron cinco bomberos a bordo de la unidad M-85 de la estación de El Roble, quienes, tras varios minutos de coordinación y maniobras, lograron capturar al felino de forma segura.

Afortunadamente, el puma fue puesto a salvo, sin que se reportaran personas heridas ni incidentes mayores durante el operativo.

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Las autoridades coordinaron con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) que se encargar de llevar al felino a un sitio seguro.

Al parecer, el animalito andaba en busca de comida.