Esto es lo que hacía en Belice el ingeniero tico que fue víctima de sangriento crimen

El ingeniero Rolando Vindas Céspedes, de 51 años, quien fue víctima de un cruel homicidio en Belice, se describía como un apasionado de la agricultura sostenible, y esa misma pasión fue la que lo llevó a alcanzar importantes puestos dentro y fuera de Costa Rica.

Vindas se encontraba en Belice como parte de su trabajo, pues actualmente se desempeñaba como gerente de calidad en la empresa Fyffes en dicho país.

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Así lo contó por medio de una publicación hecha en su perfil de la red social LinkedIn, donde se describió como un profesional con más de 25 años en la industria bananera.

“Ingeniero agrícola con más de 25 años de trayectoria liderando operaciones de producción y control de calidad en la industria bananera de América Latina.

Un costarricense, gerente de Fyffes Banana Farm, fue asesinado en Belice. (Tomada de LinkedIN/LinkedIN)

“He gestionado equipos multiculturales y proyectos de alto impacto en Costa Rica, Jamaica, Ecuador, México, Panamá y Belice, logrando mejoras sostenibles en eficiencia operativa, cumplimiento estándares internacionales y reducción de desperdicios”, escribió Vindas.

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Ante de laborar para Fyffes, el tico ocupó puestos gerenciales claves en otras importantes empresas como Chiquita, donde destacó por su capacidad para optimizar recursos y liderar equipos de trabajo.

“Actualmente me desempeño como gerente de calidad en Fyffes, Belice, donde he implementado sistemas de aseguramiento de calidad que han elevado los índices de aceptación de producto en destino por encima del 90%”.

En cuanto al crimen que cobró la vida de Rolando, medios de Belice informaron que ocurrió la mañana del jueves en la localidad de Placencia, que es un pequeño pueblo ubicado en el distrito de Stann Creek, en Belice.

Rolando Vindas era vecino de Puriscal, donde es recordado con mucho cariño. Foto Facebook. (Facebook/Rolando Vindas era vecino de Puriscal, donde es recordado con mucho cariño. Foto Facebook.)

“Una tranquila mañana de jueves en Placencia se vio interrumpida por la violencia, cuando un hombre fue apuñalado mortalmente dentro de su casa, dejando a los residentes conmocionados y a la policía buscando respuestas”, informó el medio News 5.

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Según la información que ha trascendido, los oficiales se presentaron a una residencia en Caribbean Way, donde un testigo les informó que el inquilino del piso superior había sido atacado por un vecino.

“Cuando la policía llegó, la víctima presentaba múltiples puñaladas y sangraba abundantemente. Rolando Vindas Céspedes, de 51 años, de nacionalidad costarricense y gerente general de Fyffes Banana Farm, fue trasladado de urgencia a la policlínica de Placencia, pero los médicos no pudieron salvarlo. Fue declarado muerto poco antes de las 10 a.m.”, informó News 5.

También trascendió que la Policía logró detener a un hombre de 47 años en el sector de Maya Beach, quien de momento está siendo vinculado con el homicidio de Vindas.