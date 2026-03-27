Sucesos

Cruz Roja atiende a 18 niños atacados por abejas en escuela, cuatro fueron trasladados de emergencia

La Cruz Roja informó que se trata de niños de entre 7 y 12 años

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Por Adrián Galeano Calvo

La Cruz Roja tuvo que desplazarse a una escuela en Guanacaste debido a que recibieron la alerta sobre un ataque de abejas, en el cual al menos 18 niños resultaron afectados.

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La oficina de prensa de la Benemérita informó que los hechos ocurrieron la mañana de este viernes, en una escuela en la comunidad de Paso Tempisque, en Palmira de Carrillo, Guanacaste.

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“La Cruz Roja Costarricense atiende una emergencia en la escuela de la localidad, se informa de 18 niños de entre 7 y 12 años atacados por picaduras de abejas”, informó la Cruz Roja.

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De acuerdo con dicha autoridad, en el sitio los paramédicos atendieron a 18 niños, de los cuales cuatro tuvieron que ser trasladados en condición urgente a un centro médico.

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Cuatro niños tuvieron que ser llevados a un centro médico de urgencia tras el ataque de las abejas. (Canva /Canva)
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Niños ataque abejas Guanacaste
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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