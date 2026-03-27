Cruz Roja atiende a 18 niños atacados por abejas en escuela, cuatro fueron trasladados de emergencia

La Cruz Roja tuvo que desplazarse a una escuela en Guanacaste debido a que recibieron la alerta sobre un ataque de abejas, en el cual al menos 18 niños resultaron afectados.

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La oficina de prensa de la Benemérita informó que los hechos ocurrieron la mañana de este viernes, en una escuela en la comunidad de Paso Tempisque, en Palmira de Carrillo, Guanacaste.

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“La Cruz Roja Costarricense atiende una emergencia en la escuela de la localidad, se informa de 18 niños de entre 7 y 12 años atacados por picaduras de abejas”, informó la Cruz Roja.

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De acuerdo con dicha autoridad, en el sitio los paramédicos atendieron a 18 niños, de los cuales cuatro tuvieron que ser trasladados en condición urgente a un centro médico.