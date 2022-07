Papá de 41 años es la víctima mortal de choque entre carro y bus

Un papá identificado como Juan Fernando Brenes Solano, de 41 años, es la víctima mortal del choque de un carro contra bus, en Villa Bonita, Alajuela.

Así lo confirmó el OIJ este jueves. Brenes era oriundo de Turrialba y dejó una hija de 18 años y un niño de 8 años.

Juan Fernando Brenes Solano, de 41 años, era oriundo de Turrialba. Foto: Tomada Facebook

La tragedia ocurrió este miércoles a las 8:34 p.m., sobre el puente de Villa Bonita, en la carretera Bernardo Soto, Alajuela.

Las causas que provocaron el accidente no han trascendido, versiones no oficiales señalaban que el bus estaba estacionado y en la zona no había buena iluminación.