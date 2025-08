Papá de estilista cruelmente asesinado: “No mató solo a mi hijo, sino que a mi esposa también”

Don Óscar y Mauricio eran muy unidos.

Para don Óscar Montenegro, el hombre condenado por el homicidio de su amado hijo, el estilista Mauricio Montenegro, realmente cometió un doble homicidio, pues con sus actos también “mató” a su esposa.

“Eso fue un gran daño para nosotros, porque no mató solo a mi hijo, sino que a mi esposa también, lo peor es que ella está muerta en vida, vieras qué cosa más terrible.

“Ella está fatal desde la muerte de Mauricio, de hecho todos mis hijos y yo estamos muy dolidos”, dijo don Óscar a La Teja.

El responsable de causarle semejante daño a esta familia es un hombre apellidado Campos Quirós, quien este fue lunes fue condenado por el Tribunal Penal de Pavas a 25 años de cárcel por el asesinato del estilista, de 42 años, ocurrido entre la noche del 30 de junio y la madrugada del 1° de julio del 2024.

El crimen ocurrió en la propia casa de Mauricio, ubicada en Rohrmoser, cuando en horas de la mañana del 1 de julio su cuerpo fue encontrado en el corredor de dicha vivienda. El estilista falleció tras un salvaje ataque en el que fue apuñalado en múltiples ocasiones.

Encuentro en bar

El tribunal a cargo de condenar a Campos indicó que el atroz crimen ocurrió poco después de la celebración de la marcha de la diversidad, a la que asistió Mauricio.

El estilista fue asesinado en el corredor de su casa en Rohrmoser. (Jose Cordero)

La madrugada del 1 de julio Campos y Montenegro se encontraron en un bar en el centro de San José y luego de eso, ambos acordaron irse hasta la casa del estilista, donde poco después se dio el crimen.

Según el tribunal, este encuentro y el traslado a la casa de Mauricio fue confirmado por testigos así como por una declaración dada por el mismo Campos.

Don Óscar sostiene que el homicidio de su hijo se dio por un robo.

“Fue para robarle, porque la pantalla no estaba en la casa y tampoco su ropa, porque él tenía mucha ropa, ya que andaba en muchas actividades. Los zapatos tampoco estaban, y no era que tenía un par de zapatos, sino que tenía como diez pares. La billetera no estaba, tampoco había plata, pero él casi todo el tiempo andaba mucha plata”, contó Montenegro.

Quisiera tenerlo al frente

Por distintas circunstancias, don Óscar no estuvo presente para escuchar la condena contra Campos, sin embargo, sí se enteró del resultado del juicio pocos minutos después.

“Yo me siento satisfecho, la verdad, pero es un dolor que cuesta que pase, era mi hijo y duele más por la forma tan cruel en que ese desgraciado le quitó la vida”.

Montenegro dijo que él espera que Campos cambie tras recibir esa condena, pues asegura que todos podemos equivocarnos, sin embargo, fue claro al decir que eso no significa que lo haya perdonado por lo que hizo.

Mauricio Montenegro, estilista asesinado en Rohrmoser.

“Voy a decirle la verdad, perdonarlo nunca voy a poder, Dios libre yo me lo encontrara, con eso le digo que no lo he perdonado y no sé si podré hacerlo. Por lo menos me he olvidado un poco, he tratado de disimularlo, pero hay momentos en los que tengo muchos recuerdos de él y me agarra mucha ira al acordarme. Yo quisiera tener ese tipo al frente para que se dé cuenta que las cosas no son así”.

Don Óscar explicó que pese al leve alivio que significó la condena contra Campos, su familia aún lucha por salir adelante, especialmente su esposa, pues tras la muerte de Mauricio, ella perdió hasta las ganas de vivir.

“Él era una persona de buenos sentimientos, que nos ayudaba bastante, los hermanos lo apreciaban demasiado, porque si alguno tenía una necesidad él siempre buscaba la forma de ayudarlos”.

El señor finalizó diciendo que le gustaría realizar alguna especie de homenaje para Mauricio, pues era una persona querida por muchas personas.