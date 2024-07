Papá de estilista revela cuál habría sido el motivo por el que su hijo fue cruelmente asesinado

Mauricio y don Óscar eran muy unidos.

El estilista Mauricio Montenegro, de 42 años, fue víctima de un cruel y sangriento crimen dentro de su propia casa en Rohrmoser, pues falleció en el corredor de dicha vivienda tras haber sido apuñalado en múltiples ocasiones.

El homicidio del estilista, ocurrido entre la noche del 30 de junio y la madrugada del 1° de julio, ha causado mucho dolor entre sus familiares y seres queridos, quienes no se explican por qué le hicieron eso a Mauricio, pues él era un hombre alejado de los problemas y que más bien se dedicaba a ayudar a los demás.

Don Óscar Montenegro, papá de Mauricio, conversó con La Teja y reveló cuál habría sido el supuesto motivo por el cual su hijo fue asesinado de una forma tan cruel dentro de su propio hogar.

“Creemos que fue para robarle, porque la pantalla no estaba en la casa y tampoco su ropa, porque él tenía mucha ropa, ya que andaba en muchas actividades. Los zapatos tampoco estaban, y no era que tenía un par de zapatos, sino que tenía como diez pares. La billetera no estaba, tampoco había plata, pero él casi todo el tiempo andaba mucha plata”, contó Montenegro.

En cuanto al crimen, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) aún no cuenta con una versión clara, pues lo único que se informó en aquel momento es que el cuerpo del estilista estaba en el corredor de la casa cubierto con sábanas y presentaba múltiples puñaladas.

Dolorosa noticia

Don Óscar contó que se enteró de la trágica muerte de su amado hijo pocas horas después de que las autoridades encontraran el cuerpo de Mauricio.

“Yo no sabía nada, me estaba alistando para salir, cuando me llamó una hija y me dijo que me tenía que dar una noticia, que fuera donde ella. Mi hija no podía decirme nada, yo pensaba que era una situación sobre ella, pero en eso fue una vecina de ella la que me dijo que era una mala noticia sobre Mauricio, que lo habían matado”.

El cuerpo del estilista fue encontrado en el corredor de su casa. (Jose Cordero)

“Viera que duro, yo me sentí como una hormiga, una hormiga era grande en ese momento para como yo me sentí, fue durísimo”. Óscar Montenegro, papá de Mauricio.

Montenegro contó que uno de sus yernos lo llevó hasta la casa de Mauricio, pues él deseaba verlo, pero no pudo hacerlo, ya que el OIJ ya tenía la escena custodiada.

“Uno se extraña de que le fuera a pasar eso y que le hicieran tanto daño, porque fue demasiado lo que le hicieron. Mi nuera me contó que había sangre desde adentro hacia afuera”.

Lo habrían llevado a la fuerza

La Teja consultó a don Óscar sobre una versión extraoficial que trascendió y que señalaba que la noche del 30 de junio Mauricio había realizado una fiesta en su vivienda y que, al parecer, poco después de esta fue que ocurrió el crimen.

El señor dijo que, hasta donde él sabe, su hijo sí habría realizado algún tipo de reunión con amigos en su casa, pero señaló que el crimen ocurrió tiempo después, pues tras esa actividad el estilista salió de la casa.

Montenegro explicó que lo que ha escuchado, hasta el momento, es que su hijo habría ido a un bar con unas personas y, al parecer, luego de eso habría sido llevado a la fuerza de regreso a su casa, donde poco después le dieron muerte, en apariencia, para robarle sus pertenencias.

La familia de Mauricio lo recuerda como un hombre de gran corazón dedicado a ayudar a los demás.

Estilista velaba por su familia

Mauricio es recodado como un hombre con un corazón de oro, que pese a la distancia siempre pasaba muy pendiente de sus papás y sus hermanas, quienes viven en Cartago.

“Él era el que nos traía la comidita, nos pagaba la luz, el agua y todo, él nos mantenía porque yo tuve una enfermedad en la que durante dos años pasé del hospital a la casa y de la casa al hospital, y ahora de lo que vivo es de una pensión que me dan, pero sinceramente es poquito, no alcanza para mucho”.

LEA MÁS: Terrible accidente: comunidad llora a vecina que les regalaba amor y alegría a todos

“No se podía enfermar ninguno de la casa porque ya él estaba mandándole el doctor, él era una persona tan especial y no solo con nosotros, porque cuando veía la necesidad de alguna persona acudía rápido”. Óscar Montenegro, papá de Mauricio.

En cuanto a su pasión por ser estilista, don Óscar contó que Mauricio, prácticamente, lo traía en la sangre, pues desde muy pequeño era algo que lo apasionaba.

El OIJ informó que el estilista murió de múltiples puñaladas. (Jose Cordero)

“Él nació para eso, nunca le gustó trabajar en otra cosa, yo me lo llevaba a trabajar, porque yo toda la vida fui agricultor, y él apenas podía me decía ‘ya voy, es que me tengo que ir a hacer una tarea’, pero lo que siempre le gustó era andar peluqueando a los chiquillos, a las hermanas, compraba esos jueguillos de tijeras y peines, ya era algo que él traía y nadie se lo quitó”.

Estilista no pudo cumplir gran anhelo

Don Óscar contó que su hijo tenía grandes sueños por cumplir, pero la mayoría no eran para su propio bienestar sino para ayudar a los demás, especialmente, a sus familiares.

“Una de las cosas que me decía era que este año que venía me iba a comprar un pick up, porque yo por la enfermedad que tenía perdí el carrito que tenía para trabajar. Él me decía: ‘No va a ser cualquier carrillo, porque usted no tiene que batallar’”.

Montenegro dijo que él trata de ser fuerte, pero muchas veces la ausencia de su hijo le destroza el corazón, por eso es que él y su familia claman para que las autoridades hagan justicia por lo que le hicieron a Mauricio.

“Para uno es durísimo, porque a la mente se le viene como una película de la vida de él, desde que nació, cuando comenzó a caminar, cuando yo me lo llevaba al trabajo, ahora cuando llegaba acá con ese montón de cosas para regalarnos, viera que difícil, yo a ratos suelto el violín y solo me queda pedirle a Dios que me ayude”.