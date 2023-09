Papá de joven asesinado en asalto teme por la seguridad de su familia tras liberación de sospechoso

Esaú dijo que no hay un solo día en el que no piense en su amado hijo. Foto: Cortesía.

Como si el dolor por el asesinato de su amado hijo no fuera suficiente, Esaú Ortiz ahora tiene que enfrentarse a la preocupación que siente de que el sospechoso de ese crimen pueda hacerle más daño a su familia, específicamente a sus dos hijas.

Así lo contó Ortiz a La Teja, indicando que esa preocupación se debe al hecho de que el sospechoso de acabar con la vida de su hijo, Jafet Ortiz Condega, de 21 años, fue dejado en libertad con algunas medidas cautelares.

Se trata de un hombre apellidado Gómez Bogantes, quien, según Esaú, es un primo de Jafet que junto a otro hombre, que no ha sido detenido, atacó a su hijo en un aparente intentó de asalto cuando este salía de su trabajo en una finca bananera, en Santa Marta de Batán, en Limón. El crimen ocurrió el pasado 21 de agosto.

“La preocupación mía es que también tengo dos hijas y uno no sabe en qué momento, por seguir con la matanza o la venganza, porque nosotros presentamos una denuncia, van a joder a una de mis hijas”, agregó Esaú.

“Viera lo que yo amaba a ese niño, lo amaba más que a cualquier cosa en este mundo, me preocupaba más por él que por mí mismo”. — Esaú Ortiz, papá de Jafet.

LEA MÁS: Desalmados mataron a joven trabajador de bananera solo para robarle su celular

Desilusión

Tras el homicidio de Jafet, quien murió de un disparo en el pecho, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer que pocas horas después detuvieron a un hombre apellidado Rodríguez Sequeira como posible sospechoso del crimen.

Sin embargo, ante una consulta hecha por La Teja, la Fiscalía de Batán dio a conocer que este hombre fue liberado poco después, pues “tras varias diligencias de investigación, se obtuvo prueba que descartó su participación en los hechos”.

En su respuesta, el Ministerio Público también dio a conocer que de momento el único sospechoso por el homicidio de Jafet es Gómez Bogantes, quien se entregó a la delegación del OIJ de Limón el pasado 24 de agosto.

“Al día siguiente (25 de agosto) se realizó la audiencia de solicitud de medidas cautelares y el Juzgado Penal resolvió ordenarle que no puede molestar, perturbar, agredir o intimidar a los testigos. Además, debe mantener domicilio actualizado”, detalló el Ministerio Público.

Jafet fue atacado cuando salía de su trabajo en una finca bananera.

Esaú contó que se enteró de la detención de Gómez el mismo día del funeral de su hijo, pero eso terminó por ser un alegrón de burro al enterarse de que fue liberado.

“Yo fui con la mamá de mi hijo y el señor del OIJ que lleva el caso nos dijo que era cierto, que ellos aportaron las pruebas a la Fiscalía y todo, pero que ahí lo pusieron a caminar”.

LEA MÁS: Papá de joven al que mataron para robarle celular presume que primo estaría involucrado en el crimen

Ortiz no ocultó la desilusión que le causó enterarse de esa situación, “Estoy totalmente desilusionado y siempre lo he estado, porque mandan a los asesinos a la calle para que sigan matando a las personas humildes”, dijo.

Preocupación

Esaú dijo que la liberación del sospechoso, así como el hecho de que el otro sujeto involucrado aún no ha sido detenido, lo llena de mucha preocupación, principalmente por sus seres queridos.

“Las personas que me rodean y me conocen me dicen que mejor no ande solo, pero ¿Qué va a hacer uno?, imagínese que si uno se hace de un arma es peor el problema, porque ahora los delincuentes también matan solo para robarle la pistola”.

“Ya tengo muchos días de no verlo y ahora sí empecé a sentir mucho su ausencia, mi hijo me hace muchísima falta”. — Esaú Ortiz, papá de Jafet.

En cuanto al crimen, Ortiz dijo que en los últimos días ha escuchado una nueva versión, la cual señala que Jafet se enfrentó a los asaltantes y logró desenmascarar a uno de ellos (al parecer andaban encapuchados) y que por ese motivo el otro asaltante dijo que debían matarlo.

“Incluso en la calle se habla de que fueron tres personas, en el OIJ no tienen conocimiento de eso, pero dicen que hubo una tercera persona que estuvo hablando con esos dos antes de que todo pasara, eso me lo contó un muchacho, pero cuando pasó a buscarlo veo todas las puertas y ventanas cerradas, nadie quiere ayudar”, lamentó.