Desalmados mataron a joven trabajador de bananera solo para robarle su celular

Jafet Ortiz murió tras recibir un disparo en el pecho. Foto cortesía.

Para dos asaltantes tuvo más valor un teléfono celular que la vida de un joven de 21 años, pues estos no dudaron en asesinar al muchacho con tal de robarle su teléfono.

De esa forma tan cruel fue como llegó a su fin la vida de Jafet Ortiz Condega, un joven trabajador de una finca bananera que murió la tarde de este lunes tras recibir un balazo en el pecho.

El crimen ocurrió a eso de las 5:15 p.m. en Batán de Matina, en Limón, específicamente en una finca bananera ubicada 2.5 kilómetros al oeste de la clínica de esa localidad limonense.

“Solo un celular le robaron, una cochinada de celular, porque no era ni de esos modernos” — Esaú Ortiz, papá de Jafet.

Al parecer, Ortiz fue interceptado por los dos sujetos cuando iba saliendo de la finca, tras haber concluido con su jornada. Extraoficialmente se habla de que Jafet habría tratado de defenderse, y fue en ese momento que uno de los maleantes le disparó en el pecho.

Esaú Ortiz, papá de Jafet, contó a La Teja que tras enterarse del asalto salió a toda prisa de su casa para ver cómo estaba su hijo, pues hasta ese momento él pensaba que el muchacho aún estaba con vida.

“Cuando me llamaron a la casa me dijeron que habían asaltado a mi hijo, pero no me dijeron si estaba herido, entonces agarré el carro y salí a gas pegado, hasta sin mi camisa me fui, y cuando llegué me topé con la peor desgracia, porque ya estaba tirado en el suelo sin vida”, contó.

El muchacho fue interceptado por los dos asaltantes en la finca bananera. Foto cortesía.

Un último abrazo

Esaú contó que ese mismo día, horas antes del trágico hecho, pudo compartir un rato con su hijo, incluso se dieron un último abrazo, que ahora él siempre atesorara en sus recuerdos.

“Yo pasé como a las 11 a.m. con un camión, porque siempre ando dejando equipos en las bananeras. Le llevé un pancito relleno de carne y él se lo comió porque me dijo que estaba con mucha hambre, luego de eso lo abracé y me despedí de él para seguir con mi trabajo”, recordó.

“Le quitaron la vida a un muchacho inocente, que apenas estaba buscando como ganarse la vida trabajando” — Esaú Ortiz, papá de Jafet.

Ortiz contó que su hijo no tenía ni 3 meses de estar trabajando en esa finca bananera y destacó que el muchacho se hizo de ese trabajo mientras esperaba que le saliera una mejor oportunidad.

“Mi hijo presentó los papeles para entrar a la naval (Guardacostas), pero como no lo habían llamado entró ahí para trabajar por mientras y vea lo que le pasó, me lo mataron, por un cochino celular Huawei de los viejos”.

Según el papá de Jafet, las autoridades ya detuvieron a uno de los sospechosos, quien al parecer es conocido en la zona como “Naruto”.

La Teja consultó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre este caso e informaron que un hombre apellidado Rodríguez Sequeira, de 30 años, fue detenido como sospechoso de participar en los hechos.