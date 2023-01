Papá de joven asesinado por asaltantes: “Espero que la ley haga justicia, porque no descansaré hasta que así sea”

El papá de Dereck compartió esta foto junto a la publicación. Foto tomada de Facebook.

Justicia pronta y cumplida, eso es lo único que Carlos Montenegro Rojas les pide a las autoridades con relación al trágico homicidio de su hijo, Dereck Montenegro Granados, el joven de 20 años que fue asesinado en un intento asalto el pasado sábado en Orosi de Cartago.

Montenegro hizo esta petición por medio de una publicación que hizo en su perfil Facebook, en la cual también externó el enorme dolor que siente por la forma en la que le arrebataron a su hijo.

“Para los que no lo conocieron, él es mi hijo Dereck, no fue perfecto, como no lo somos ninguno de nosotros, pero no merecía que unos cobardes le quitaran la vida. Espero que la ley haga justicia pronto, porque no descansaré hasta que así sea”, escribió Montenegro.

La comunidad de Orosi, en Paraíso de Cartago, está de luto por el homicidio de Dereck y es por eso que desde el pasado sábado las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo hacia la familia del joven, en los cuales también se exige justicia por lo que le sucedió.

A esos mensajes se unió Yei Granados, un primo de Dereck, quien también lamentó lo que le ocurrió a su ser querido.

“Muchas veces nos enteramos que asaltaron a ‘x’ persona y la mataron y decimos: ¡Pobre de la familia pobre los padres de ese muchacho! y sin saber que en un abrir y cerrar de ojos puede ser tu hijo, tu hermano, tu padre o tu primo, simplemente alguien de tu familia que sufrió las circunstancias de un mundo podrido e inseguro. Esta vez le tocó a mi familia, nos tocó despedir un hermano, un hijo, un primo, un nieto, un amigo, un vecino... te extrañaremos tanto y desde el cielo ayúdanos a hacer justicia por tu partida”.

Según la Policía Judicial, los hechos se dieron cuando Derek y otra persona se encontraban en una motocicleta, momento en el que habrían sido interceptados por dos sujetos en bicicletas.

“Estos sujetos presuntamente intentaron asaltarlos y en determinado momento se abalanzaron con aparentes armas blancas contra Montenegro causándole dos heridas en en el tórax”, señaló la oficina de prensa del OIJ.