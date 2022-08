Papá de joven que murió atropellada en Jacó viajó de Nicaragua para llevarse el cuerpo de su hija

Don José Joel Méndez no tenía planeado viajar de Nicaragua a Costa Rica, de hecho nunca lo había hecho, pero tuvo que venir por una dolorosa razón: recoger el cuerpo de su hija Katherine Méndez Lumbí, quien murió atropellada en Jacó.

La supuesta responsable de este accidente es una costarricense de apellidos Bermúdez Centeno, de 44 años, quien se dio a la fuga luego del atropello, el cual ocurrió frente a la escuela La Hacienda, 150 metros al sur de la calle conocida como ‘Las Gemelas’.

Bermúdez, supuestamente, iba tan rápido que 900 metros después de donde ocurrió el atropello chocó, se volcó y entonces la detuvieron. No obstante, luego se negó a hacerse la alcoholemia y la enviaron al hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas para hacerle una prueba de sangre, para ver si tenía rastros de alcohol.

En el OIJ confirmaron que Bermúdez permanece detenida en manos de la Fiscalía.

La fatalidad ocurrió la mañana de este domingo 31 de julio, cuando Katherine iba camino al trabajo.

Katherine Méndez Lumbí, de 17 años, murió atropellada en Jacó. Foto: Autorizada por José Joel Méndez, papá.

Don José, el papá de la muchacha, viajó desde El Tuma - La Dalia, un municipio del departamento de Matagalpa, este domingo por la noche y este lunes 1º de agosto se acercó a la Morgue, en San Joaquín de Flores, en Heredia, para reconocer el cuerpo de su hija de 17 años y llevarlo a su tierra natal, donde le quieren dar el último adiós.

“Esta es la primera vez que vengo a Costa Rica, jamás me esperaba esto, a nosotros nos informó una tía de ella, de nombre Raquel Araúz. Con ella vivía mi hija.

“El apoyo más grande que por ahora le pido al pueblo de Costa Rica y de Nicaragua es que no me cierren las fronteras y me dejen pasar a la hora que sea con el cuerpo de mi hija”, manifestó en medio del dolor este padre, quien aseguró que les dijeron que a las 7 p.m. cerrarían la frontera.

Allegados de Katherine Méndez Lumbí la despidieron en la Morgue porque será sepultada en Nicaragua. Foto: Autorizada por José Joel Méndez, papá.

Una joven madura y llena de metas

Pese a su corta edad, Katherine era muy madura y soñaba con sacar adelante a su familia que vive en el vecino país del norte.

Ella se vino para Costa Rica en noviembre del 2021 y de una vez se puso a trabajar.

Le encantaba vivir en suelo costarricense, pero junto a su amiga Ingrid Martha Araúz tenía otro plan: viajar a Estados Unidos en diciembre del 2022 para bretear allá.

De hecho, Ingrid acompañó al papá de Katherine y a otros familiares hasta la Morgue Judicial para despedir a su amiga antes de que se la llevarán. La recordó como una joven esforzada.

“Ella todos los días se levantaba a las cinco de la mañana, salía de la casa (calle El Precario en Jacó), a las 6:15 de la mañana agarraba el bus y se bajaba en la parada del Maxi Palí para ir a su trabajo en un hotel en Jacó centro”, contó.

Agregó que era una muchacha alegre y llena de sueños.

“Ella trabajaba en todo, fue salonera, ayudante de cocina, cocinera, camarera, cualquier trabajo digno lo hacía”, expresó.

Ingrid le pidió a las autoridades ticas hacer justicia por su amiga.

En lo que llevamos de este año, 280 personas han muerto por fatalidades en las carreteras del país.

La conductora sospechosa, una costarricense de apellido Bermúdez, huyó luego del accidente y luego se estrelló. Foto: Cortesía