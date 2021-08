Papá de muchacha asesinada de 35 puñaladas no ve las noticias para evitar el sufrimiento

Evelyn Díaz fue asesinada de 35 puñaladas. Foto cortesía. Evelyn Díaz fue asesinada de 35 puñaladas. Foto cortesía.

Don Reynaldo Díaz evita a toda costa leer periódicos o ver noticieros, pues teme que en uno de estos aparezca una noticia sobre el caso del homicidio de su amada hija, Evelyn Díaz Gutiérrez, de 21 años.

La joven fue asesinada de 35 puñaladas y su cuerpo fue hallado la mañana del pasado martes 17 de agosto sobre unas piedras en el río San Rafael, en Muelle de San Carlos. Evelyn fue vista con vida por última vez el sábado 14 de agosto en esa comunidad.

“Por cuestiones sicológicas yo no estoy viendo noticias y le voy a ser muy sincero, yo no sé nada del caso.

“Pienso que por el proceso de investigación es que (el OIJ) no me ha dicho nada, solo sé que un sujeto, alias Patiño, está en preventiva, pero no me han dicho nada más”, contó el señor a La Teja.

Como lo mencionó don Reynaldo, un hombre apellidado Chavarría Jiménez, alias Patiño, está cumpliendo seis meses de prisión preventiva como sospechoso del homicidio, pues fue una de las últimas personas vistas junto a Evelyn.

Otro posible sospechoso

El papá de Evelyn también contó que en los últimos días trascendió una versión acerca de que más personas habrían participado en el homicidio de su hija, específicamente dos mujeres y un hombre.

Ante está situación La Teja consultó a la oficina de prensa del OIJ si tenían a más sospechosos en la mira.

“Nos indican en la delegación del OIJ en San Carlos que dentro de la investigación se está trabajando en la ubicación de otro sujeto que estuvo residiendo en el lugar de los hechos; sin embargo, de momento no se puede profundizar en esos detalles. En cuanto a la participación de otras personas, en específico dos mujeres, no se maneja esa tesis”, detalló la Policía Judicial.

El cuerpo de la joven fue hallado el martes 17 de agosto en el río San Rafael en Muelle de San Carlos. Foto Edgar Chinchilla. El cuerpo de la joven fue hallado el martes 17 de agosto en el río San Rafael en Muelle de San Carlos. Foto Edgar Chinchilla.

Una versión extraoficial señala que Evelyn habría sido asesinada en la casa Patiño y que en esa vivienda también se encontraba el sujeto que es buscado por las autoridades, pero esta versión no ha sido confirmada por la Policía Judicial.

Se conocían

Lo que sí es un hecho es que Patiño era vecino de Díaz, el papá de Evelyn contó que el sujeto vivía muy cerca de su casa e incluso conocía a su hija.

“Nosotros vivimos como a metros de puerta a puerta, es cruzando la calle, entonces era muy normal que a estos muchachos que vivían al frente ella los invitara a comer chicharrones, arroz con pollo, cada vez que hacía algo los invitaba, porque ella cocinaba muy rico.

“Yo como padre le dije que tuviera cuidado, porque ese muchacho (Patiño) era un desconocido, el único error de ella fue confiarse. No es por discriminar, pero él era de esos chavalos que uno ve medio pinta, creo que tenía como tres meses de vivir ahí”, recordó el señor.

Era normal que no llegara

En cuanto a la desaparición de Evelyn, don Reynaldo, quien se gana la vida como guarda, contó que vio por última vez a su hija la tarde del sábado 14 de agosto, cuando ella salió de su casa.

El señor contó que él y su otro hijo, de 20 años, no se preocuparon por el hecho de que Evelyn no regresara ese día ni el domingo, pues era algo que hacía muy comúnmente.

La Policía Judicial allanó la casa en la que vivía Chavarría para buscar evidencias. Foto Carlos Vanegas. La Policía Judicial allanó la casa en la que vivía Chavarría para buscar evidencias. Foto Carlos Vanegas.

“Si no era donde el novio ella se iba a pasar donde las amigas, entonces era normal que no llegara a la casa, más que todo los fines de semana.

“Comenzamos a preocuparnos porque ella nos ayudaba en el hogar con la comidita y la limpieza de la casa, por eso los lunes a las 6 de la mañana ya estaba en la casa haciendo desayunos. El martes a las 7 de la mañana nos dieron la trágica noticia”.

Tenía muchas metas

Don Reynaldo contó que su hija tenía muchos sueños y metas, uno de ellos era terminar su carrera profesional en Recursos Humanos.

“Ella el año pasado estaba en el UTN (Universidad Técnica Nacional) con una beca del 80%, porque se graduó del Colegio técnico profesional de Platanares como una de los mejores promedios.

“Era una muchacha llena de sueños y con mucha visión, pero empezó a andar con el novio y como que se desvió, incluso se salió de la universidad”, contó.

Don Reynaldo dijo que por esa situación su hija se volvió un poco rebelde y ya no pasaba tanto tiempo en la casa, aún así dijo que mantenían una buena relación y ella siempre fue muy especial con él y con su otro hijo.

“Nos duele la muerte de ella, pero somos creyentes de que vivimos en el tiempo de Dios y es Él quien dispone de las cosas, ahora estamos esperando que si son ellos los culpables que paguen y se haga justicia”, dijo el señor.