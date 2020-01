“Vea que curioso, Carla nació y murió un 28 de noviembre, mi mamá se murió en agosto, después que Carla, murió y nació un 12 de agosto. No existe una palabra que describa esas dos pérdidas, es duro, mi vida ya no es la misma, ahora no puedo dormir y tengo que tomar pastillas que también me ayudan con los nervios y para la presión. No solo me arrebataron a mi hija, también arrebataron la paz”, dijo el venezolano quien espera quedarse dos semanas en el país.