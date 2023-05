Papá finalmente estará cara a cara con el sospechoso de arrebatarle la vida a su amada hija

María Fernanda Quesada Gutiérrez fue asesinada a puñaladas por su esposo en Garita Nueva de Tamarindo, en Santa Cruz, Guanacaste. (Tomada de Facebook)

Don Mauricio Quesada afrontará este lunes uno de los momentos más difíciles de su vida, pues finalmente, tras una larga espera de casi un año, estará cara a cara con el hombre que le habría arrebatado la vida a su amada hija, María Fernanda Quesada Gutiérrez, de 28 años.

Se trata de un sujeto apellidado Rovira Vargas, de 40 años y quien era el esposo de María Fernanda, el cual este lunes 8 de mayo afrontará un juicio en los tribunales de Santa Cruz acusado por el delito de femicidio.

“Él no ha querido dar la cara, porque en todas las audiencias que se dieron desde el principio, nunca quiso presentarse, nunca quiso poner la cara, pero ya este lunes se le acabó porque ahora sí lo llevan obligado.

“La pregunta que sinceramente yo me hago es: ¿Qué va a pasar este lunes?, porque va a ser la primera vez que lo voy a tener frente a mí, es una pregunta que me he hecho todos los días”, dijo don Mauricio.

El terrible crimen que dio pie a este juicio ocurrió la noche del jueves 3 de marzo del 2022 en La Garita Vieja de Tamarindo, Guanacaste, cuando Rovira llegó a buscar a María Fernanda, irrespetando las medidas de protección que el Juzgado de Contravención de Carrillo había dictado a favor de la joven, a raíz de una denuncia por violencia doméstica.

Al parecer, el hombre atacó a Quesada con un cuchillo de cocina, hiriéndola mortalmente en la cabeza y en la espalda. Ella falleció en la cocina, cerca del desayunador. Según el OIJ, el sospechoso fue quien llamó al 9-1-1 para alertar sobre lo sucedido.

Rovira se dio a la fuga en un carro, pero fue detenido por la Fuerza Pública en San Pedro de Santa Cruz, a 26 kilómetros de donde se dio el femicidio.

Según las autoridades, Rovira fue quien llamó al 9-1-1 para alertar sobre lo sucedido. (Cortesía de Frank Ávila)

Según los seres queridos de María Fernanda, la joven fue víctima de constantes agresiones a manos de Rovira, con quien tuvo un niño que actualmente tiene 3 años y vive con sus abuelos maternos.

Preparación muy difícil

Don Mauricio contó que desde hace mucho tiempo estaba esperando la llegada de este juicio, sin embargo, reconoció que entrar a la sala donde se realizará el debate será algo muy difícil para él y sus seres queridos, no solo por estar cara a cara con Rovira.

“Creo que la espera ha sido corta en comparación con otros casos, pero para uno se hace sumamente largo y desesperante ver que todavía no se ha hecho justicia por mi hija. Gracias a Dios este lunes iniciamos el proceso del juicio, porque ha sido bastante dolorosa esta espera”, dijo.

Quesada explicó que él y sus seres queridos han intentado prepararse de la mejor forma, pues son conscientes que durante el juicio tendrán que revivir muchos de los momentos que ocurrieron el día en el que María Fernanda perdió la vida.

“La preparación ha sido difícil, hay que ser muy fuerte mentalmente para afrontar esto”, añadió.

Alargar el dolor

Una de las cosas que Quesada aún no se explica es cómo este caso terminó por llegar a juicio, pues la noche del crimen, al parecer, Rovira confesó que había matado a María Fernanda.

Sin embargo, en apariencia, tras ser detenido, el sospechoso decidió no apegarse a ningún procedimiento abreviado con el cual habría sido condenado sin tener que ir a un debate.

Rovira fue detenido cuando manejaba este pick up blanco. (Cortesía de Guananoticias)

“Eso se llama alargar el dolor de toda nuestra familia, si él confesó que lo hizo no entiendo para qué tanta investigación. Como familia esperamos que sobre este sujeto caiga todo el peso de la ley, porque este chavalo hizo lo que hizo y lo confesó, aparte llamó (a las autoridades) y dijo: ‘Maté a mi esposa’, como si hubiera hecho cualquier cosa”, señaló el padre.

Pide ver a su mamá

Don Mauricio también le contó a La Teja que él y su esposa se han encargado de cuidar a su pequeño nieto, quien pese a su corta edad tiene muy presente a su mamá en su mente y en su corazón. Por ser un niño tan pequeño, ellos evitan contarle lo que le sucedió a María Fernanda.

“Él (nieto) vive con nosotros, dentro de lo que cabe, él está bien, lógicamente pregunta por la mamá y nosotros lo que le decimos es que ella está en el cielo haciendo una misión con unos chiquitos, porque él está muy pequeñito para entender”.

Quesada también mencionó una situación que le ha llamado la atención y es el hecho de que su pequeño nieto en varias ocasiones le ha pedido que lo lleve a ver a su mamá.

“Nosotros vivimos en Huacas, en Santa Cruz, pero somos oriundos de Tilarán, entonces cada vez que vamos a Tilarán, con esa edad que tiene, nos pide que los llevemos al cementerio para ver a la mamá”, contó.