Papá que murió en trágico incidente con cisterna estaba ilusionado por graduación de una de sus hijas

Olivier Arroyo Sanabria falleció este domingo en el hospital de Alajuela. Foto cortesía.

Olivier Sanabria Arroyo, de 53 años, vivía enamorado de sus tres hijas y tenía un motivo muy especial para sentirse todavía más orgulloso en estos días, pues su hija menor, de 12 años, se graduó de sexto grado.

Lamentablemente, Sanabria no pudo compartir ese momento tan especial con ella y su familia, pues lamentablemente perdió la vida el pasado sábado a consecuencia de un trágico incidente relacionado con un camión cisterna de la empresa Gas Zeta, para la cual trabajó los últimos 10 años.

“Fue un excelente padre, para él sus hijas siempre estuvieron primero, sobre todas las cosas, más que una de las hija de él se le graduaba hoy (miércoles), si no me equivoco, ella se graduaba de sexto de la escuela”, contó a La Teja Karla Mata Arroyo, hermana de Olivier.

El hecho que cobró la vida de Sanabria ocurrió a eso de las 11:30 p. m. del sábado en las instalaciones de la empresa Gas Zeta, en El Coyol de Alajuela, cuando, al parecer, un camión cisterna estaba realizando un trasiego de gas LP y, por razones que están bajo investigación, se habría dado una ruptura en una tubería, lo que causó las llamas.

“Dieron aviso de que en dicha planta había ocurrido un incidente, una explosión y hubo un incendio, esta persona resultó herida con quemaduras y fue trasladada al hospital San Rafael de Alajuela, donde falleció poco tiempo después”, detalló el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Según el Cuerpo de Bomberos, se trató de una deflagración, que es cuando una sustancia arde súbitamente con llama y sin explosión. Al parecer, en ese momento Sanabria fue alcanzado por llamas, por lo que sufrió graves quemaduras en más del 80% de su cuerpo.

Su familia lo era todo

Olivier es recordado por sus seres queridos como un hombre trabajador, de gran corazón y entregado a su familia, quien pese a su labor como padre de tres hijas nunca se olvidó de su querida madre, la que pasaba llamando constantemente.

“Él era una persona muy amable, muy cariñosa, siempre estaba pendiente de todos nosotros, especialmente de mi mamá, a ella la pasaba llamando y le decía: ‘Mi viejita, ¿cómo has estado?’. A mí también me pasaba llamando, me decía: ‘Hermanita, te amo, cuídese’, era una persona muy atenta”, contó Karla.

La hermana de Sanabria contó que él era un hombre muy trabajador y que por su empleo no se podían ver muy a menudo, sin embargo, él ha sido todo lo posible por mantener esa relación cercana con todos sus hermanos y su mamá.

El incidente ocurrió en las instalaciones de Gas Zeta en El Coyol de Alajuela. Foto Bomberos.

En cuanto a la noticia sobre la trágica muerte de Olivier, Karla se enteró por medio de otro hermano que fue contactado la madrugada del sábado por la esposa de Sanabria.

“A mí me tocó muy duro, porque tuve que darle la noticia a mi mamá, fue algo muy difícil escucharla decir que le habían arrancado un pedazo del corazón. Gracias a Dios ya está un poquito más tranquila, pero es algo que no deja de doler”.

Se esforzaba por sus hijas

Los familiares de Olivier cuentan que este se esforzaba a diario para que a sus hijas nunca les faltara nada, su meta era darles lo mejor para que tuvieran un futuro brillante.

“La meta de él era que sus hijas tuvieran su carrera, que fueran muchachas muy profesionales y todo. Siempre fue un buen padre, hermano e hijo, no existe ni una sola queja de él”, agregó su hermana.

Sanabria era muy querido por muchas personas, pues por su forma de ser se ganó el corazón de todo aquel que se cruzaba en su camino, incluso cosechó muchas amistades en las redes sociales.

“Gracias a Dios mi hermano era muy querido, incluso en Facebook tenía muchísimos amigos, aunque no los conocía en persona siempre estaba enviándoles su mensajes de buenos días y buenas noches, era una persona muy querida”, dijo la hermana de Sanabria.

Karla dijo que toda la familia Mata Arroyo está sumamente agradecida con los pueblos de Ciruelas y El Coyol de Alajuela, pues muchas personas se pusieron la mano en el corazón para apoyar de todas las formas posible a su familia en este momento tan difícil.