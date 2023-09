Papá que murió por ataque de abejas era amoroso y muy luchador

Como un papá y esposo muy amoroso y luchador, así recordará su familia a don Pablo Gonzalez Villegas, de 33 años, él murió atacado por abejas.

El fallecido era alérgico a las picaduras. Foto: Cortesía

Esta tragedia conmovió a la comunidad de San Rafael de Ciudad Quesada el pasado sábado 2 de setiembre.

Doña Ivania Taleno, esposa de don Pablo,nos contó los momentos tan duros que les ha tocado a vivir a ella y sus hijos de 8 y 9 años por la ausencia de Pablo.

La esposa narró que su marido toda la vida ha trabajado como ebanista, pero desde la pandemia la vieron fea y él se puso a trabajar en lo que le saliera, a veces construía cercas, hacía jardines o como en las últimas semanas trabajaba en construcción.

“Él no se le negaba al trabajo, pero estaba estudiando para sacar el sexto grado de escuela, porque él quería tener un trabajito mejor, cualquier chamba la hacia, él era alérgico a todas las picaduras de insectos, entonces él soñaba con poder ir creciendo poco a poco porque el trabajo en el campo sí lo afectaba por eso.

“El patrón que tenía le daba varios trabajitos porque sabía la situación que estábamos pasando”, dijo la esposa.

El sábado don Pablo se fue a trabajar en la construcción y su esposa decidió ir a visitar a la mamá de ella.

“Él me llamó y me dijo ‘me atacaron varias avispas’, yo le dije, ‘voy a colgar para ver si llamo al señor (al patrón ), yo estaba lejos, el señor (patrón) me dijo que ya iba para allá, no era la primera vez que le pasaba algo así, yo volví a llamar a mi esposo para que no se asustara mucho, pero no me contestó, me fui en taxi para mi casa, y ya en ese momento el patrón iba para adentro a buscarlo, pero me llamó y me decía que no lo encontraban, un vecino también se fue a ayudar”, recordó Ivania la angustiosa situación.

En ese momento de angustia doña Ivania solo acató a llevarse al perro de su casa, pues el animalito siempre andaba detrás de su esposo y lo encontraba rápido, pasaron como 10 minutos y cuando ella iba para el lugar donde trabajaba don Pablo vieron que ya lo llevaban en un carro.

“Cuando lo encontraron él estaba muy mal, la ambulancia nunca llegó y se toparon a los Bomberos, pero lo llevaron al Hospital de San Carlos, cuando yo llegué al hospital me dijeron que ya había fallecido, que por más de una hora le hicieron maniobras, pero que fueron demasiadas las abejas que lo atacaron, tenía muchos piquetes en varias partes del cuerpo, lo que no sabemos es cómo fue lo que ocurrió”, dijo.

Pablo Gonzalez Villegas de 33 años dejó dos hijos. Foto: Cortesía

La familia le dio el último a Dios el lunes, lo sepultaron en el cementerio Municipal de San Carlos.

Doña Ivania confiesa que sus hijos han estado afectados y por ratos tranquilos, pero ya este miércoles van a regresar a la casita que alquilaban.

“Ellos a ratos se acuerdan y lloran y mañana que vayamos a la casa lo duro va ser llegar, yo le digo a mi hermana que tenemos que retomar la vida por más que nos cueste y nos duela”, aseguró.

“Mis hijos andan tranquilos porque estamos donde mi hermano, a ratos cuando me ven se acuerdan y se afectan, lo duro va a ser mañana cuando lleguen a la casa”.

Don Pablo trabajaba muy duro para construir una casita, su suegra les había regalado un pedacito de tierra, pero al final no se podía segregar por estar en una zona rural, entonces desde hacía un mes estaban viendo la posibilidad de pedir un bono patio.

“Desde hace un mes estábamos con todo el papeleo y averiguando lo que necesitábamos, tenemos que pagar los gastos de formalización, nosotros alquilamos y yo soy ama de casa, por eso ahora necesitamos ayuda para ver si podemos cumplir este sueño que era de los cuatro″, comentó.

Don Pablo amaba pasar tiempo en familia, era muy activo y le gustaba sembrar y ver películas.

“Él era muy atento, era un hombre de familia, me va hacer mucha falta”.

Si usted desea ayudar a esta familia los puede contactar al 6244-5641 con doña Ivania.