Papá que perdió a hija en accidente: “Mi vida está en una sola fosa”

“Mi vida está en una sola fosa del cementerio de Goicoechea”, así describió don Armando Quesada, papá de la muchacha que falleció este domingo en un accidente de tránsito en Coyolar de Orotina, como se siente en este momento.

Su sentimiento es entendible, ya que en esa fosa están los restos de su mamá, Elizabeth Mora y ahora los de su única hija, Samantha Gabriela Quesada López, de 19 años.

Armando Quesada y su hija Samantha Gabriela Quesada se tomaron esta foto a principio de año, ahora es un tesoro para él. Foto: Cortesía Armando Quesada

Samantha, murió este domingo 3 de octubre, luego de que el conductor del carro en el que iba perdió el control y se estrelló. Ella murió en el sitio, los cinco amigos sobrevivieron.

Para Quesada la muerte ha sido un invitada constante no deseada en su vida, ya que ha tenido que sepultar a sus familiares más cercanos.

En agosto del 2003 tuvo que hacer las vueltas para el funeral de su único hermano, Enrique Quesada; en noviembre del 2005 despidió a su mamá, doña Elizabeth; en octubre del 2012 a su papá, don Carlos Arnoldo y este martes 5 de octubre a su “princesa”, como él le solía decir de cariño a su hijo.

“Enterré a mi mamá que era el ser más querido, ella murió de 68 años por causas naturales y mi hija quedó con ella, quedaron juntas. Ambas se me llevaron mi alma, pero el amor por ellas flota en todo mi cuerpo, es desgarrador, solo las personas que han perdido un hijo saben lo que se siente, no hay consuelo”, expresó este valiente hombre.

Los empleados de la municipalidad de Goicoechea le hicieron un homenaje a Samantha Gabriela Quesada, en su funeral. Foto: Cortesía Armando Quesada

Quesada, aseguró que no le queda familia cercana, solamente algunos primos, así como allegados; sin embargo en medio del dolor por la ausencia de su hija descubrió que sí tiene un hogar junto a sus compañeros de trabajo en la municipalidad de Goicoechea.

Ellos le hicieron un homenaje a Samantha con globos blancos, los cuales soltaron poco después de que la carroza de la funeraria salió de la iglesia de Guadalupe, Goicoechea y pasó frente a la muni.

“Cuando se vive el luto hay muchas personas solidarias, pero cuando uno pierde a un hijo no hay palabras que lo llenen, no obstante la acción de mis compañeros me demostró que no estoy solo, que la familia del trabajo no es la segunda, en mi caso sí puedo rajar y decir que son mi primera y única familia.

“No tengo cómo agradecerles este gesto, para ninguna persona de Goicoechea han tenido ese detalle, pero lo hicieron con mi hija. En medio del dolor estoy emocionado del cariño que le tenían a mi hija y a mí, me doy cuenta que siempre hay personas que nos estiman”, señaló.

Y es que en la muni vieron crecer a Samantha y a don Armando formarse como papá.

“Dios ha decidido que yo siga aquí y ahora no solo todos los días la voy a pensar, sino que la voy a honrar”.

“Mis compañeros la conocieron bebé, vieron toda la trayectoria de nuestro crecimiento, también llegó a mi oficina un montón de veces, ella era muy bonita y yo muy celoso”, recordó con nostalgia.

El accidente ocurrió sobre ruta 27, en Coyolar de Orotina. Foto cortesía.

En su corazón no hay rencor

En el carro que viajaba Samantha iban otros amigos de ella, este papá sabe que todos sobrevivieron, pero prefiere no tener comunicación con ellos.

La versión del OIJ es que el conductor del carro, de apellido Aguilar, en circunstancias aún no muy claras habría perdido el control del volante, se salió de la calle y chocó contra una estructura de concreto, tipo alcantarilla y en el impacto se desprendieron varias piezas del carro, pues el automóvil dio varias vueltas.

Samantha Gabriela Quesada, tenía 19 años, era estudiante de medicina. Foto: Cortesía Armando Quesada

“Al chofer no le pasó nada, los otros cuatro creo que están en el hospital. De los que iban en el carro no he hablado con ninguno, cuando me avisaron del accidente yo fui de inmediato. La primera versión es que dicen que el conductor perdió el control, pero habría que ver si hay cámaras o ver qué pasó.

“De momento tengo claro que nada me devolverá a mi hija, no guardo rencor, por ahorita solo pienso en ella y luego no sé si interpondré una demanda”, señaló este padre.

Él finalizó aconsejando tanto a adultos como a jóvenes que disfruten la vida porque en cualquier momento acaba.

“Mi hija estaba estudiando Medicina, tenía muchos sueños. Ella era hermosa y tenía un gran futuro, porque además de linda físicamente lo era por dentro. Ahora sé que está descansando”, concluyó.