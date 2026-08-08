Sucesos

Parada de autobús en Tucurrique se convirtió en el escenario de muerte para un hombre

Vecinos encontraron el cuerpo y dieron la alerta a los cuerpos de emergencia

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Por Alejandra Morales

Una parada de autobús que normalmente sirve como punto de espera para los vecinos terminó convertida en la escena de un crimen la noche de este viernes 7 de agosto en Las Vueltas de Tucurrique, en Jiménez de Cartago.

La víctima fue identificada por las autoridades con el apellido Altamirano, de 36 años, quien fue localizada sin vida y con varias heridas provocadas, aparentemente, con un puñal.

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Los cuerpos de dos hermanos desaparecidos desde diciembre, fueron ubicados en dos fosas a la orilla del río Pejibaye en Tucurrique de Jiménez, Cartago.
Las autoridades judiciales investigan quiénes acabaron con la vida de un hombre de apellido Altamirano, de 36 años en Las Vueltas de Tucurrique, Jiménez, Cartago. Foto: Archivo (Foto: Keyna Calder/Foto: Keyna Calderón)

La alerta fue recibida por la Cruz Roja a las 8:54 p. m., luego de que vecinos reportaran el hallazgo del hombre en la parada de autobús.

“Vecinos informaron que vieron el cuerpo de Altamirano en una parada de autobús, con varias heridas de arma blanca, se apersona la Cruz Roja quien declara al hombre fallecido en el sitio”, indicaron en la oficina de prensa del OIJ.

Los socorristas llegaron hasta el lugar, pero ya no pudieron hacer nada por salvar la vida del hombre y lo declararon fallecido en la escena.

Ahora, el caso se encuentra en manos de los agentes judiciales, quienes apenas comienzan con las investigaciones para reconstruir las últimas horas de Altamirano y determinar qué ocurrió en la parada de autobús, quiénes participaron en la agresión y cuál fue el motivo del ataque.

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Las Vueltas de Tucurrique, en Jiménez de Cartagohomicidio en parada de bus en TucurriqueMatan a hombre de apellido Altamirano en Tucurrique
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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