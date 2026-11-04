Pareja de viejitos italianos vivió momentos de terror en Costa Rica por lo que les hicieron tres menores de edad

Una pareja de adultos mayores italianos radicados en Costa Rica vivió una de las peores situaciones de su vida por culpa de tres adolescentes. El OIJ confirmó que fueron víctimas de una privación de libertad ocurrida en La Flor de Tres Equis, en Turrialba.

Los hechos ocurrieron el martes 3 de noviembre, a eso de las 9:30 p. m., cuando los sospechosos habrían ingresado a la vivienda de la pareja por una ventana con cedazo, la cual rompieron utilizando un cuchillo.

Una vez dentro, los adolescentes habrían amenazado a las víctimas con un cuchillo y un machete para robarles ropa, dinero en efectivo, celulares y otros objetos.

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Situación no terminó con el robo

Los sospechosos presuntamente obligaron al hombre, de 77 años, a subir a su propio carro y conducirlo mientras ellos viajaban con él y lo mantenían intimidado, confirmaron en la oficina de prensa del OIJ.

El adulto mayor habría tenido que llevarlos hasta Chitaría, en Turrialba. Una vez que los tres adolescentes se bajaron del vehículo, el hombre regresó a su casa y alertó a las autoridades sobre lo ocurrido.

Tres adolescentes los amenazaron y llevaron la situación a un punto en el que el adulto mayor terminó haciendo algo que jamás esperaba. Foto: Ilustrativa/Archivo GN (Suministrada por Keyna Calderón Masís)

Tras recibir la información, oficiales de la Fuerza Pública realizaron un recorrido por la zona y encontraron a tres sospechosos cerca de una finca. Los policías coordinaron con agentes del OIJ de Turrialba, quienes recuperaron varios artículos que, al parecer, habían sido robados a la pareja.

Los detenidos son tres adolescentes de 17 años, quienes quedaron a las órdenes de la Fiscalía Penal Juvenil para que se determine su situación jurídica.

De acuerdo con la información judicial, las víctimas no presentaban heridas ni moretones y manifestaron que únicamente habían sido amenazadas. Ambos adultos mayores interpusieron la denuncia y el caso continúa bajo investigación.