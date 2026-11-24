Una mujer habría sido testigo del brutal homicidio de su pareja, un hombre de 26 años.

La víctima, de apellido Junez, recibió múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo y murió en el sitio.

El homicidio ocurrió pasadas las 10 p. m. del lunes 23 de noviembre, cuando la pareja viajaba en la comunidad Pradera 1 de Paquera, Puntarenas.

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La víctima conducía por Paquera cuando dos sujetos en motocicleta se le acercaron por el lado del conductor. Foto: Cortesía/Ilustrativa

Junez conducía el vehículo cuando fue interceptado.

“Junez iba conduciendo un vehículo e iba acompañado por su pareja sentimental cuando aparentemente fue interceptado por el lado del conductor por, al menos, dos sujetos que viajaban en una motocicleta y quienes en apariencia fueron los que le dispararon en múltiples ocasiones y se dieron a la fuga”, detallaron las autoridades judiciales.

En la escena, los investigadores recolectaron varios casquillos que fueron enviados a los laboratorios forenses para su respectivo análisis.

Además, los agentes realizaron una reinspección del vehículo en el que viajaba el fallecido, como parte de las diligencias para esclarecer el homicidio.

El caso continúa bajo investigación para determinar quiénes fueron los responsables y cuál habría sido el móvil del ataque.