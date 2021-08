Pareja iba por pensión cuando murió atropellada por policía penitenciario que al parecer manejaba borracho

El carro del policía penitenciario arrastró a la pareja por más de 40 metros. Foto: Reiner Montero El carro del policía penitenciario arrastró a la pareja por más de 40 metros. Foto: Reiner Montero

Mario Murillo Mora, de 65 años, y su pareja, Inés Soto Pérez, de 51, eran inseparables, iban a todo lado juntos.

Por eso fue que el pasado martes salieron en moto a recoger la platita de la pensión de Murillo; sin embargo, nunca llegaron a su destino, pues la tragedia se les cruzó en el camino.

La pareja falleció de forma trágica luego de que la motocicleta en la que viajaban fue embestida por detrás por el carro conducido por un policía penitenciario apellidado González Martínez, quien los arrastró por más de 40 metros.

El incidente se habría dado por una imprudencia del uniformado, que se encontraba fuera de su jornada laboral, pues el Ministerio Público aseguró que, al momento del accidente, González se encontraría bajo los efectos del alcohol.



— "La Fiscalía Adjunta de Pococí indicó que, en efecto, la prueba (alcoholemia) realizada resultó positiva", informó el Ministerio Público.

El fatal accidente ocurrió minutos antes de las 2 de la tarde, en la localidad de Anita Grande, en Jiménez de Pococí, en Limón, específicamente del cruce de las vías férreas 300 metros hacia el oeste.

Según testigos, el hecho se dio cuando Murillo redujo la velocidad de su moto para pasar por un reductor, momento en el que el carro los embistió.

Félix Jesús Murillo Mora, hermano de Mario, dice que todavía no puede creer lo que ocurrió.

La Fiscalía confirmó que González dio positivo en la alcoholemia. Foto: Reiner Montero La Fiscalía confirmó que González dio positivo en la alcoholemia. Foto: Reiner Montero

“Una hermana que vive al frente mío llegó y me dijo: ‘Agárrese duro porque tenemos un duelo’, yo pensé que era por otra hermana que vive en Orotina, pero fue cuando me dijo que habían chocado a Mario.

“Eso fue un impacto muy duro para mí porque yo lo visitaba mucho, comíamos y hacíamos serenatas juntos, porque a los dos nos gustaba cantar, de hecho el jueves de la semana pasada yo estuve compartiendo con él”, recordó.

Muy alegres

Félix contó que su hermano tenía más de cuarenta años de vivir en una casita de madera en el asentamiento La Florita, y que aunque estaba pensionado, se dedicaba a sembrar yuca y criar tilapias en un pequeño estanque que había construido.

“Yo toda una vida conviví con él, era un apasionado de su parcela, de vez en cuando me decía que viniera para ayudarlo a chapear, luego cocinábamos pescadito o chicharrón. Él era muy alegre, le encantaba tocar la guitarra y cantar”, recordó.

En cuanto a Inés, Murillo contó que ella y su hermano tenía más de un año de estar juntos, además la recordó como una mujer muy cariñosa y que siempre buscaba la forma de ayudar a Mario.

Félix Murillo contó que su hermano era amante de la agricultura y la música . Foto Reiner Montero. Félix Murillo contó que su hermano era amante de la agricultura y la música . Foto Reiner Montero.

“Ellos tenían más de un año de estar juntos, se llevaban muy bien, eran muy alegres, se daban muy buena vida con las cositas que tenían aquí en la parcela, a mí me gustaba mucho compartir con ellos”.

Murillo contó que le dieron el último adiós a su hermano este miércoles, pues fue enterrado en el cementerio de la comunidad de La Ruta de Pococí, mientras que el funeral de Soto se realizó en la localidad de Santa Rosa de Pococí.

Visita que no se dio

Félix recordó que tres días antes del fatal accidente él estuvo compartiendo con Mario e Inés, incluso se comieron una sopa y cocinaron unos pescados en un pequeño fogón que tenía su hermano.

También contó que ese día Mario le dijo que estaba deseando recibir la platita de su pensión para irlo a visitar a su casa en Bellavista de Guápilles, pues deseaba llevarle algo para cocinaran juntos.

“La última vez que lo fui a visitar me dijo: ‘Que dicha que vino y que trajo comidita, ya cuando yo reciba la pensión voy a ir a su casa’, yo le dije que me parecía muy bien, entonces me imagino que ese día (martes) iba a ir al cajero y luego a mi casa para tomarnos un cafecito y compartir juntos, por eso me duele mucho lo que pasó”, detalló.

Otra de las cosas que le duelen a Félix es que su hermano ya no va a poder disfrutar del vivero que tanto le costó construir y que precisamente finalizó un día antes del accidente.

La familia de Mario Murillo espera que las autoridades hagan justicia por la trágica muerte de él y su pareja. Foto Reiner Montero. La familia de Mario Murillo espera que las autoridades hagan justicia por la trágica muerte de él y su pareja. Foto Reiner Montero.

“Mi sobrina (hija de Mario) ya fue a poner la denuncia para esclarecer qué fue lo que pasó, como hermano me gustaría que las autoridades nos ayuden y que se haga justicia, solo pido que no se olviden de mi hermano”.

En libertad

En cuanto al oficial que causó el fatal accidente, la Fiscalía Adjunta de Pococí confirmó que es investigado por dos delitos de homicidio culposo y se encuentra en libertad.

“Al imputado se le tomaron los datos de identificación y, como medida cautelar, se le ordenó que debe presentarse a firmar de forma periódica. La medida cautelar fue acogida e impuesta por el Juzgado Penal de la zona”, indicaron.

La Teja también le consultó al Ministerio de Justicia sobre la situación de González y si este seguía trabajando con normalidad, pero esto fue lo único que respondió la oficina de prensa de Justicia:

“El hecho no fue en función del ejercicio. La persona está sujeta a un proceso judicial y administrativo y ahora hay que seguir el debido proceso”.