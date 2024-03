Pareja que perdió a su único hijo crea grupo para abrazar a otros padres que viven un duelo

Emerson Porras Vásquez falleció en el 2020. Foto: Cortesía Claudio Porras, papá.

Don Claudio Porras y su esposa Jéssica Vásquez viven el dolor más grande para cualquier padre, ellos perdieron a su hijo Emerson Porras Vásquez, de 14 años, sin embargo, decidieron transformar ese dolor en un abrazo de esperanza y en una comunidad de apoyo para papás que viven un duelo.

El significado del nombre de su hijo es emerger y es por eso que han creado un grupo de apoyo con el mismo nombre.

Su único hijo era un atleta de alto rendimiento en natación, él falleció el 20 de mayo del 2020 en un entrenamiento en el Polideportivo Monserrat, en Alajuela, por un paro cardiorrespiratorio.

“Ese día nosotros fuimos al entrenamiento con él y estaba lloviendo, entonces nos quedamos un ratito en el carro, en eso otra mamá nos llamó y cuando llegamos Emerson se había desmayado, lo llevamos al Hospital San Rafael de Alajuela, le dieron maniobras de resucitación, pero poco después nos dijeron que falleció”, recordó la mamá.

Claudio Porras y su esposa Jessica Vásquez fundadores de Emerger grupo de apoyo para papás que viven un duelo. (Silvia Coto)

Los papás nos contaron que fue algo devastador porque su hijo, como todo atleta, era muy saludable, varios días antes ellos lo llevaron a un chequeo médico y hasta un electrocardiograma le hicieron. Para ellos el tema de la salud era constante porque Emerson competía.

Sin embargo, tres meses después, con el resultado de la autopsia, les dijeron que él tenía un falla genética conocida como miocardiopatía y que la única manera de detectarlo era con un ecocardiograma que además es un exámen que solamente se hace cuando el médico sospecha algo anormal.

“La única explicación que tengo para lo que sucedió es que Emerson ya había cumplido su propósito en esta tierra, entonces el Señor se lo quiso llevar”, dijo la mamá.

La vida de estos papás giraba entorno a su hijo, y cuando falleció, estuvieron en shock.

“Yo le llamo el día cero cuando Emerson partió, yo muchos días estuve en shock, luego me dio depresión, pasaba acostada, mi esposo me bañaba y me daba de comer, tuvimos que ir al psicólogo porque la aceptación de lo que ocurrió es lo más complicado.

“Me daban ataques de ansiedad de la nada, trataba de controlarme porque sentía ganas de llorar en cualquier momento, tuvimos que agarrarnos de la vena de Dios, en mi caso yo empecé a escribir para ir sacando todo lo que sentía”, dijo Jéssica, quien en la misma fecha que murió su hijo, 19 años, antes perdió también a su papá.

Don Claudio asegura que a él le costó mucho poder volver al trabajo, quiso varias veces dejar todo botado e irse a los Estados Unidos.

“Yo para ir a mi trabajo tenía que manejar por la ruta 27 y a veces yo hasta decía, ‘que bonito que me atropelle un trailer’, porque uno pierde las ganas de todo”.

Doña Jéssica asegura que el dolor por el duelo no va en línea recta muchas veces, sino que es cíclico, a veces se siente bien y otras no. Estos papás caen en un hoyo porque la vida pierde sentido y deben empezar a llenarse de propósitos otra vez.

Propósito

Es por esa razón que cuando se sintieron más fuertes decidieron crear el grupo para apoyar a padres que perdieron a sus hijos, algunos por un aborto, otros fallecieron al nacer, víctimas de asesinato, otros por accidentes, enfermedades como el cáncer, etc.

“Aprendimos que nuestro hijo no tiene porqué ser nuestro verdugo, el duelo es para siempre, es un proceso doloroso que nunca se acaba, lo que queremos es llevar un mensaje de esperanza, para llevar a esos papás a conocer al único que nos puede llevar a conocer el duelo sano, Dios, porque muchos duelos no lo son”, asegura Jéssica.

Estos esposos son de Alajuela y el grupo se reúne una vez al mes, pero también han hecho reuniones en otros lugares y esperan hacer muchas más porque los contactan de muchas zonas, en la actualidad el grupo tienen entre 20 y 30 integrantes.

“Tenemos un grupo de WhatsApp en el que nos acompañamos y compartimos, recordamos los cumpleaños de nuestros hijos y los aniversarios de sus muertes, que son fechas durísimas, con el grupo queremos honrar la memoria de nuestros hijo y la de los otros hijos, hemos escuchado historias increíbles de como eran ellos y hemos aprendido mucho, porque no se trata solo de cómo murió, sino de conocer su historia, esto les da vida de nuevo, honramos lo felices que nos hicieron”, añade la mamá.

Estos papás aseguran que ellos saben que quien no ha pasado por lo mismo no puede entender su dolor.

Ellos son conscientes de que muchos papitos están sufriendo solos, en silencio, viviendo altos y bajos, sintiendo culpas hasta por sonreír en algún momento, que no vuelven a dormir igual y no descansan por todo lo que piensan. Todos los duelos se viven distinto.

“Nosotros queremos ayudarles, esto va a doler toda la vida, pero tenemos que vivir con esperanza, con fe, con este grupo queremos honrar a nuestro hijo”, explica la mamá.

Emerson era un joven al que le encantaba ayudar a sus amigos y le gustaba hacerlos sentir felices. Sus papás cuentan que vivía el hoy, tenía sueños a futuro, pero se preocupa en vivir al máximo el momento.

Los papás tienen Tiktok: Emeger 350_ y Facebook: Emerger, si quisiera más información del grupo puede contactarlos al 8968-2933.