Paseo a caballo en San Carlos tuvo un desenlace fatal para un joven

Una joven falleció este martes en La Tigra de Venado de San Carlos, sobre la carretera que comunica hacia Arenal, luego de sufrir un accidente con un caballo.

Según la información preliminar que ha circulado, a la joven aparentemente le habrían prestado el animal para dar un recorrido; sin embargo, por razones que aún no están claras, el caballo la lanzó violentamente y al caer sufrió fuertes golpes.

La joven falleció en el sitio del accidente. (Silvia Coto)

Una ambulancia de la Cruz Roja se desplazó rápidamente al sitio para atender la situación.

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Pese a los esfuerzos de los socorristas, la joven fue declarada fallecida debido a la gravedad de las lesiones sufridas tras la caída.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encargaron del levantamiento del cuerpo.