Patricia Vargas revela qué no puede seguir igual en el Poder Judicial

Patricia Vargas González tiene cuatro años por delante para impulsar cambios en el Poder Judicial y acercar la institución a los ciudadanos.

La magistrada de la Sala Tercera fue elegida este lunes por la Corte Suprema de Justicia como presidenta de ese poder de la República, un nombramiento histórico, pues es la segunda mujer en ocupar ese cargo en los 200 años de historia de la institución.

“Permítame presentarme. Soy Patricia Vargas González, magistrada de la Sala Tercera. Este lunes la Corte Suprema de Justicia me eligió como presidenta del Poder Judicial para los próximos 4 años. Asumo esta responsabilidad con gratitud, con compromiso y sobre todo con la convicción de trabajar por Costa Rica”, manifestó.

La nueva presidenta señaló que una de sus prioridades será conseguir que el Poder Judicial esté más cerca de las personas, escuche sus necesidades y tenga la capacidad de reconocer sus errores para impulsar mejoras.

“Vamos a trabajar para reducir el rezago judicial, agilizar los procesos, modernizar nuestros servicios y aprovechar la tecnología para brindar respuestas más oportunas y eficientes”, afirmó.

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Retratos de Patricia Vargas nueva presidente de La Corte Suprema de Justicia. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Defensa de la independencia judicial

Otro de los ejes que Vargas destacó para su gestión es la defensa de la independencia judicial, un principio que considera fundamental.

“También defenderemos con firmeza la independencia judicial, porque esta no es un privilegio de quienes trabajamos en el Poder Judicial, es una garantía para todas las personas de recibir justicia sin presiones, sin privilegios y sin temor”, expresó.

Patricia Vargas, nueva presidenta del Poder Judicial

Patricia Vargas es la segunda mujer que asume la presidencia del Poder Judicial en 200 años. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

La lucha contra la delincuencia organizada también estará entre los temas prioritarios de su presidencia. Para enfrentar este desafío, Vargas considera necesario promover el diálogo y la coordinación con otras instituciones del Estado y con distintos sectores de la sociedad.

La magistrada señaló que el país necesita herramientas adecuadas, leyes actualizadas y recursos suficientes para hacer frente a esta problemática y dar resultados.

“Quiero una presidencia que escuche, que dialogue y que dé resultados. Una institución que reconozca sus desafíos, tenga el valor de cambiar y nunca pierda de vista para quién trabaja, para las personas. Ese es mi compromiso y en esa dirección vamos a trabajar”, concluyó.