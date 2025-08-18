Peligroso animal puso en riesgo la vida de un hombre

Un hombre, de aproximadamente 54 años, fue víctima de un peligroso animal que lo atacó la noche de este domingo 18 de agosto.

Se trató de una terciopelo, que lo mordió en un tobillo y lo dejó en condición delicada.

La terciopelo dejó grave al hombre. (Alonso Tenorio/Atenorio)

La Cruz Roja atendió la emergencia a las 9:02 p.m., en El Cairo de Siquirres, en Limón

“Se traslada crítico al CAIS de Siquirres”, señalaron en el Benemérita.

Los expertos del Instituto Clodomiro Picado, de la Universidad de Costa Rica, afirman que en nuestro país ocurren aproximadamente 600 mordeduras de serpientes por año.

Gracias a los avances científicos y a los sueros antiofídicos, la tasa de mortalidad es menor al 1% (una persona por cada 100 mordidas). En promedio mueren tres personas al año por este tipo de ataques.

