“Cuando aparece el cuerpo de la chiquita ella tiene toda la ropa, pero está sin blúmer, no se sabe por qué. La autopsia descartó la violación, no hubo semen, pero sí aparecieron vellos púbicos, una muestra pequeña, y al menos dos de tres, salieron positivos en la prueba de ADN con respecto a Salamanca. Ella presentaba un golpe fuerte en la cabeza, no era un golpe para matarla, la chiquita fue lanzada al río aún con vida y muere por asfixia, dentro del cuerpo se localiza mucha arena, ella mientras estuvo en el suelo, su cara fue presionada contra arena del río y tragó bastante. El OIJ determinó con base en el hallazgo del cuerpo y por la escena del crimen que el móvil fue sexual, aunque no hubo violación”, narró el periodista.