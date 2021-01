“Ahorita tengo mucha paz después de enterrarlo, él era un hijo para mí, mis animales son los que me dan compañía, mucha gente estaba triste, igual que yo, porque Taitus era un perro que siempre esperaba a la gente para que le rascara la pancita. Aunque esto pasó el catorce de diciembre, el caso no ha avanzado, pero yo no voy a descansar hasta llegar a las últimas consecuencias”, dijo la comunicadora.