Perro antidrogas olfateó algo sospechoso y descubrió 43 paquetes de cocaína en Heredia

Una alerta de la Fuerza Pública permitió a los agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD) descubrir un cargamento de cocaína que se encontraba oculto dentro de un contenedor en Santa Rosa de Santo Domingo, en Heredia.

El operativo se realizó este viernes en calle Don Pedro, luego de que oficiales de la Fuerza Pública informaran sobre un contenedor que, aparentemente, podría transportar sustancias ilícitas.

La Policía decomisó 43 paquetes de cocaína en Santo Domingo de Heredia (MSP/Cortesía)

Los agentes de la PCD se trasladaron hasta el sitio acompañados por un oficial de la Unidad Canina y su perro detector de drogas, quienes realizaron una inspección en el interior del contenedor.

Durante la revisión, el can dio una alerta positiva en un paquete que se encontraba colocado en la parte superior de varias cajas que contenían productos enlatados.

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Los oficiales antidrogas revisaron el bulto señalado y encontraron en su interior un total de 43 paquetes con cocaína.

En el operativo participaron agentes de la PCD, la Unidad Canina y la Fuerza Pública.

El caso permanece bajo investigación de la Policía de Control de Drogas, cuyos agentes trabajan para establecer la procedencia de la cocaína y determinar quiénes estarían relacionados con el cargamento.