Perro ataca a mujer y le causa graves mordeduras en el rostro en La Fortuna

Una mujer de aproximadamente 39 años sufrió graves heridas tras ser mordida por un perro.

Bomberos y la Cruz Roja Costarricense atendieron la situación.

“La mujer presentaba lesiones en el rostro”, confirmó Ileana Espinoza, del centro de despacho de Bomberos.

La emergencia ocurrió en Sonafluca de La Fortuna, San Carlos. Foto: Ilustrativa (Marvin Caravaca )

Traslado en condición grave

La alerta fue recibida a las 11:11 a. m. de este martes 27 de enero, 50 metros al este de la iglesia Metodista en Sonafluca de La Fortuna de San Carlos, en la zona norte de Costa Rica.

La Cruz Roja señaló que la víctima presentaba múltiples lesiones y fue trasladada en condición grave a la clínica de la localidad.

Versiones no oficiales señalaban que la mujer es la dueña del perro; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada. Al parecer, se trataría de un perro dóberman.