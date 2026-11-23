Dos hombres fueron condenados a 17 y seis años de cárcel por extorsionar a dos personas que habían solicitado pequeños préstamos informales en Heredia.

Los sospechosos amenazaba a las personas a quienes daban préstamos gota a gota.Foto: Gemini IA para fines ilustrativos (Cortesía/Cortesía)

Dos prestamistas de la modalidad conocida como gota a gota fueron sentenciados a prisión luego de amenazar e intimidar a dos personas para presionarlas a pagar las cuotas de los préstamos que habían adquirido.

La Fiscalía Adjunta de Heredia informó que un hombre de apellidos Cano Tabares fue condenado a 17 años de cárcel por dos delitos de extorsión cobratoria y uno de portación ilegal de arma. Mientras tanto, otro hombre, de apellidos Segura Segura, recibió una pena de seis años de prisión por el primer delito.

Los hechos ocurrieron durante el 2025, en Heredia. Según la prueba presentada durante el juicio, una de las víctimas había recibido un préstamo de ₡120.000 y la otra de ₡125.000.

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Sin embargo, cuando llegó el momento de cobrar las cuotas, los ahora condenados comenzaron a intimidar y amenazar a los deudores para exigirles el pago.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Penal de Heredia. Mientras la resolución queda en firme, ambos hombres deberán permanecer en prisión preventiva.