Piezas de camión halladas en la calle permitieron resolver fatal accidente en Jacó

Unas piezas desprendidas de un camión fueron determinantes para que las autoridades lograran ubicar y detener al principal sospechoso de un accidente de tránsito que cobró la vida de un motociclista en Jacó, en el Pacífico Central del país.

Las autoridades judiciales identificaron a la víctima con el apellido Godínez, de 48 años, cuyo cuerpo fue encontrado cerca de las 11 p. m. de este sábado 11 de abril, cerca del mirador de Jacó, sobre la Costanera Sur.

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Motociclista de apellido Godínez, de 48 años, falleció en Jacó en accidente con un camión. Foto: Archivo GN (Foto: Reiner M/Foto: Reiner Montero)

Según informó la oficina de prensa del OIJ, los agentes que atendieron la escena localizaron al hombre sin signos vitales, así como su motocicleta y varias partes de un vehículo que, en apariencia, habría sido el responsable de la colisión.

“Los agentes se presentaron al lugar, encontraron a la persona sin vida, también encontraron una motocicleta y partes de un vehículo que se presume fue el que colisionó contra la motocicleta”, indicaron las autoridades judiciales.

Tras recibir esta información, oficiales de la Fuerza Pública realizaron diligencias en la zona y lograron ubicar, en Parrita, un camión que presentaba faltantes en algunas de sus piezas, las cuales coincidían con los restos hallados en el sitio del accidente.

Bajo la dirección funcional del Ministerio Público, se ordenó la detención del conductor del camión, un hombre de nacionalidad panameña, de 56 años, quien figura como el principal sospechoso en este caso. Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del hecho.

Este trágico suceso se suma a las estadísticas de mortalidad en carretera. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) confirmó que, hasta el viernes 10 de abril, 188 personas habían perdido la vida en accidentes de tránsito en lo que va del año en Costa Rica.

Las autoridades reiteran el llamado a los conductores para extremar las medidas de precaución y respetar las normas de tránsito con el fin de evitar más tragedias en las vías del país.