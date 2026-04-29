Pistoleros atacan a balazos casa de mujer y la hieren

Una mujer de apellido García, de 38 años, resultó herida la tarde del martes luego de que hombres armados dispararan en múltiples ocasiones contra una vivienda en Acosta.

La mujer fue trasladada al hospital San Juan de Dios. (Eyleen Vargas Dávila. Agencia O)

Según la información preliminar, la mujer se encontraba dentro de una casa cuando una motocicleta con dos hombres llegó hasta el sitio.

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Presuntamente, uno de los ocupantes se bajó del vehículo y comenzó a disparar directamente contra la propiedad.

Tras el ataque, García sufrió una herida de bala en el muslo de la pierna derecha, por lo que requirió atención médica. Ella fue llevada al hospital San Juan de Dios.

Versiones iniciales señalan que en el lugar se escucharon al menos nueve detonaciones, lo que generó alarma entre vecinos de la zona.

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Las circunstancias que mediaron en el hecho todavía no están claras y ahora el caso permanece bajo investigación por parte del Organismo de Investigación Judicial, que deberá determinar el móvil del ataque e identificar a los responsables.