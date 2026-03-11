Sucesos

Pistoleros en moto matan a balazos a joven de 18 años en La Carpio

La víctima, de apellido Argüello, fue atacada a balazos por hombres que pasaron en motocicleta

Por Silvia Coto

Un joven de 18 años, de apellido Argüello, falleció la noche de este martes tras ser víctima de una balacera en La Carpio, en San José.

Balacera en La Carpio
Una balacera en La Carpio dejó a un joven fallecido. Foto: Ilustrativa (La Nación/Keyna Calderón, corresponsal GN)

Según información preliminar, el muchacho se encontraba en la calle cuando una motocicleta con dos hombres pasó y le dispararon en varias ocasiones.

Tras el ataque, el joven fue trasladado de emergencia al Hospital México, en un carro particular, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se presentaron a la escena para iniciar con las pesquisas y recolectaron varios casquillos de bala que quedaron en el sitio.

El cuerpo del joven fue trasladado a la Medicatura Forense, donde se le realizará la autopsia correspondiente, mientras las autoridades continúan con la investigación para dar con los responsables del homicidio.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

