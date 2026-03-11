Pistoleros en moto matan a balazos a joven de 18 años en La Carpio

Un joven de 18 años, de apellido Argüello, falleció la noche de este martes tras ser víctima de una balacera en La Carpio, en San José.

Una balacera en La Carpio dejó a un joven fallecido. Foto: Ilustrativa (La Nación/Keyna Calderón, corresponsal GN)

Según información preliminar, el muchacho se encontraba en la calle cuando una motocicleta con dos hombres pasó y le dispararon en varias ocasiones.

Tras el ataque, el joven fue trasladado de emergencia al Hospital México, en un carro particular, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

LEA MÁS: Esto fue lo que colegial sospechoso dijo tras apuñalar a compañero que terminó perdiendo la vida

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se presentaron a la escena para iniciar con las pesquisas y recolectaron varios casquillos de bala que quedaron en el sitio.

El cuerpo del joven fue trasladado a la Medicatura Forense, donde se le realizará la autopsia correspondiente, mientras las autoridades continúan con la investigación para dar con los responsables del homicidio.