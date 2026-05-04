Pleito entre conductores termina con carro destrozado y un hombre atropellado en Alajuela

Un violento altercado entre dos conductores quedó grabado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, generando todo tipo de reacciones por la agresividad.

Los hechos ocurrieron en el sector de INVU Las Cañas, entrando a Alajuela, donde, según se aprecia en una grabación captada por la cámara de seguridad de otro vehículo, uno de los carros adelanta al otro y le realiza un cierre, aparentemente, iniciando el conflicto en carretera.

En las imágenes se observa que ambos conductores continúan su recorrido mientras uno de los vehículos, pareciera que evita en varias ocasiones el paso de un carro negro.

Minutos después, el conductor del primer vehículo se baja con un tubo y comienza a golpear el automóvil negro.

Un violento incidente ocurrió en carretera en Alajuela (Cortes/Cortesía)

En medio del enfrentamiento, el conductor del carro negro avanza y le pasa por encima de una pierna al hombre, quien cae al suelo, pero segundos después logra levantarse y, antes de que el otro vehículo se vaya, le rompe el parabrisas trasero.

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Tras el incidente, el carro negro continúa su camino, mientras que el otro conductor realiza un giro en U sobre la vía.

Por el momento se desconoce si alguna de las partes interpuso denuncia ante las autoridades.