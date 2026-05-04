Sucesos

Violento choque entre motocicleta y backhoe terminó en dolorosa tragedia

Las autoridades investigan las circunstancias que mediaron en el accidente

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Por Adrián Galeano Calvo

Un violento choque entre una motocicleta y un backhoe, ocurrido en Upala, Alajuela, tuvo un trágico desenlace, pues una persona terminó perdiendo la vida en ese incidente.

Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual informó que en ese choque falleció un hombre identificado como Junior Pérez Salas, de 31 años, quien en apariencia era vecino de esa zona.

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De acuerdo con las autoridades, el accidente ocurrió a eso de las 6:08 p.m. de este domingo en el sector conocido como Fósforo. Trascendió que al momento del accidente, Pérez viajaba con una mujer, la cual sobrevivió al choque.

“En apariencia este hombre viajaba en una motocicleta cuando, por razones que se investigan, perdió el control de la misma y colisionó contra un backhoe”, detalló el OIJ.

El motociclista murió de forma inmediata tras el violento choque. Foto Radio Cultural Upala.
El motociclista murió de forma inmediata tras el violento choque. Foto Radio Cultural Upala. (Facebook/El motociclista murió de forma inmediata tras el violento choque. Foto Radio Cultural Upala.)

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Por su parte, la Cruz Roja indicó que tras recibir la alerta sobre la colisión despacharon dos ambulancias básicas al lugar del choque.

A su llegada, los paramédicos abordaron a la mujer herida, quien fue trasladada en condición urgente al Hospital de Upala, donde permanece internado.

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En cuanto a Pérez, este falleció de forma inmediata en el sitio debido a las graves lesiones que sufrió.

Las autoridades investigan las circunstancias que mediaron en este mortal hecho.

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Motociclista fallecido UpalaOIJ
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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