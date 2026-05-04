Sacerdote tico recibe fuerte condena tras aceptar grave delito que cometió en Estados Unidos

El sacerdote costarricense Roberto “Toto” Méndez Esquivel recibió una fuerte condena luego de haber aceptado que cometió un grave delito en Estados Unidos.

El Tribunal del Distrito del Condado de Canyon, en Idaho, dictó una condena de 15 años contra el cura, quien anteriormente se declaró culpable de un cargo de agresión sexual contra un menor de edad de entre 16 y 17 años.

La misma diócesis de Boise, de la que Méndez formaba parte, dio a conocer la noticia por medio de un comunicado, destacando que la condena fue dictada el pasado 29 de abril.

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“El tribunal le impuso una pena de 3 años de prisión fija, seguidos de 12 años de prisión indeterminada, para una pena total de 15 años, según la ley de Idaho.

“La parte fija de la condena corresponde al tiempo que deberá cumplir antes de poder optar a la libertad condicional. También deberá registrarse como delincuente sexual en el estado de Idaho”, informó la diócesis.

El cura Robert Méndez Esquivel es conocido en la iglesia de San Pablo en Nampa, Idaho, como el padre Toto. (Christian Montero/Foto tomada del medio local KTVB)

Tras darse a conocer la sentencia, el obispo Peter Christensen se pronunció sobre este caso.

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“Mi más sentido pésame a la víctima y a todos los afectados por esta profunda traición a la confianza. Como ahora sabemos, las acciones de este sacerdote contrastan radicalmente con la vocación a la que fue llamado a vivir fielmente en Cristo.

Como saben, la diócesis de Boise respondió de inmediato a estas acusaciones cuando se presentaron por primera vez. Desde entonces, hemos cooperado plenamente con las autoridades civiles durante todo este proceso”.

Según documentos judiciales, Méndez admitió haber conocido a la víctima a través de una aplicación y sostuvo actos sexuales con el menor.

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Las autoridades señalan que los hechos ocurrieron el 14 de agosto de 2025, en un parque tras un encuentro concertado en esa plataforma digital.

El sacerdote, originario de Esparza, fue arrestado en agosto de 2025 en Nampa, Idaho, tras las acusaciones en su contra.