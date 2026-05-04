Sucesos

Misionero costarricense desaparece de forma misteriosa en Panamá

Las autoridades panameñas han realizado operativos para tratar de encontrar a José Adrián Vargas, de 40 años

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Por Adrián Galeano Calvo

Las autoridades panameñas mantienen un operativo de búsqueda para dar con el paradero de un voluntario costarricense que se encuentra desaparecido en ese país desde la mañana del pasado sábado.

Se trata de José Adrián Vargas, de 40 años, quien según medios canaleros como El Siglo, es un misionero voluntario en la Fundación Salud Restauración Esperanza, en el corregimiento de Santa Marta, distrito de Bugaba.

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De acuerdo con las autoridades panameñas, la desaparición del tico se dio en una zona muy boscosa, en las cercanías del caudaloso río Gariché.

José Adrián Vargas, fue reportado como desaparecido en Panamá desde el pasado sábado. Foto Facebook.
José Adrián Vargas fue reportado como desaparecido en Panamá desde el pasado sábado. Foto Facebook. (Facebook/José Adrián Vargas, fue reportado como desaparecido en Panamá desde el pasado sábado. Foto Facebook.)

“El tico fue visto por última vez a las 9 de la mañana del sábado. Por la tarde los miembros de la iglesia iniciaron su búsqueda y reportaron su desaparición al equipo del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y a la Fiscalía en horas de la noche”, informó El Siglo.

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Según información que ha trascendido en Panamá, al parecer, Vargas padecería de un cuadro de ansiedad, por lo que requiere medicación constante. Además, se habla de que ante estados de desorientación o temor el tico suele buscar lugares con ríos, por lo que está información está siendo usada por las autoridades para su búsqueda.

José Adrián Vargas, fue reportado como desaparecido en Panamá desde el pasado sábado. Foto Facebook.
Las autoridades panameñas realizaron un operativo de búsqueda este fin de semana. Foto Facebook. (Facebook/José Adrián Vargas, fue reportado como desaparecido en Panamá desde el pasado sábado. Foto Facebook.)

Tras recibir la alerta, equipos del Sinaproc y varios voluntarios de la comunidad realizaron un rastreo por varios senderos, caminos rurales y riberas para tratar de ubicar a Vargas.

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“Este domingo, debido a las condiciones climáticas adversas, se suspendieron temporalmente las labores de búsqueda de ciudadano de nacionalidad costarricense, de aproximadamente 40 años, desaparecido en río en el sector de Santa Marta, distrito de Bugaba.

“Las acciones serán reanudadas una vez las condiciones del tiempo lo permitan, priorizando la seguridad del personal operativo. Se mantiene coordinación interinstitucional”, informó el Sinaproc en su cuenta de Facebook.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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