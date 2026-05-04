¿Seguirán los aguaceros este lunes? Esto dice el IMN

Este fin de semana estuvo marcado por las lluvias, incuso, en algunos puntos del país se registraron fuertes aguaceros que se extendieron por varias horas.

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Aunque este lunes inició con una mañana bastante soleada, el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que las lluvias podrían presentarse de nuevo a lo largo del día.

“Al sur de Centroamérica continúa un alto contenido de humedad, que favorece la formación de chubascos y aguaceros aislados con tormenta eléctrica durante las tardes, principalmente en zonas del Pacífico y en las montañas del Caribe y la zona norte”.

Este fin de semana estuvo marcado por las lluvias. (Rafael Pacheco Granados)

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De acuerdo con los expertos, en el Valle Central se prevén lluvias aisladas, con posibilidad de tormenta en sectores del oeste de la región.

“Parte de las precipitaciones podrán extenderse hacia las primeras horas de la noche en el Pacífico, especialmente en zonas cercanas a la costa”.

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Las autoridades informaron que este fin de semana las lluvias causaron emergencias en sectores como Pozos de Santa Ana, donde un río se desbordó, y en Pococí, donde una cabeza de agua arrastró a un hombre que se mantiene desaparecido.