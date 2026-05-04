Violentos accidentes ocurridos en las últimas horas apagan las vidas de dos motociclistas

Dos motociclistas perdieron la vida en violentos accidentes de tránsito que ocurrieron, con pocos minutos de diferencia, la noche de este domingo.

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Así lo informó la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual indicó que el primero de los hechos se dio a eso de las 6:08 p.m. en Upala de Alajuela, en el sector conocido como Fósforo.

En ese hecho los paramédicos atendieron a un hombre y una mujer que resultaron heridos tras perder el control de la moto en la que viajaban. La mujer fue llevada de urgencia a un centro médico, mientras que el hombre falleció en la escena.

Ambos accidentes ocurrieron con pocos minutos de diferencia. Foto Archivo.

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El segundo accidente mortal ocurrió a las 6:29 p.m. en Katira de Guatuso, Alajuela, lugar donde una motocicleta chocó contra un carro.

Producto de ese violenta colisión, el motociclista falleció de forma inmediata debido a las lesiones que sufrió.

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De momento, las autoridades no han dado a conocer las identidades de los ahora fallecidos.