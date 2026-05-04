Sucesos

Violentos accidentes ocurridos en las últimas horas apagan las vidas de dos motociclistas

Los dos accidentes ocurrieron con pocos minutos de diferencia

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Por Adrián Galeano Calvo

Dos motociclistas perdieron la vida en violentos accidentes de tránsito que ocurrieron, con pocos minutos de diferencia, la noche de este domingo.

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Así lo informó la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual indicó que el primero de los hechos se dio a eso de las 6:08 p.m. en Upala de Alajuela, en el sector conocido como Fósforo.

En ese hecho los paramédicos atendieron a un hombre y una mujer que resultaron heridos tras perder el control de la moto en la que viajaban. La mujer fue llevada de urgencia a un centro médico, mientras que el hombre falleció en la escena.

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Ambos accidentes ocurrieron con pocos minutos de diferencia. Foto Archivo.

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El segundo accidente mortal ocurrió a las 6:29 p.m. en Katira de Guatuso, Alajuela, lugar donde una motocicleta chocó contra un carro.

Producto de ese violenta colisión, el motociclista falleció de forma inmediata debido a las lesiones que sufrió.

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De momento, las autoridades no han dado a conocer las identidades de los ahora fallecidos.

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Motociclistas fallecidos choques
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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