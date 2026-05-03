Sucesos

Cabeza de agua desata emergencia acuática tras arrastrar a hombre en río Costa Rica, Guápiles

La víctima estaba a la orilla del río cuando ocurrió la emergencia la tarde de este domingo

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Por Alejandra Morales

Un hombre que se encontraba a la orilla del río Costa Rica fue sorprendido por una cabeza de agua y desapareció tras ser arrastrado por la fuerte corriente, la tarde de este domingo en Guápiles de Pococí, Limón.

La emergencia ocurrió cerca de las 3:02 p. m. en las cercanías del puente sobre el río Costa Rica.

De acuerdo con el reporte preliminar, el hombre estaba en la orilla del afluente cuando fue alcanzado por la repentina crecida del río, sin que pudiera ponerse a salvo.

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Otro milagro de Viernes Santo se vivió en Sarapiquí, específicamente en medio de las peligrosas aguas del río Reventazóna al rescatar una niña de 12 años y un adulto.
La víctima estaba a la orilla del río cuando ocurrió la emergencia la tarde de este domingo. Foto: Archivo/Ilustrativa (Cruz Roja/Cortesía)

Tras la alerta, la Cruz Roja Costarricense desplegó un amplio operativo de búsqueda y rescate para intentar localizar al afectado.

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Al sitio fueron enviadas unidades de soporte básico, rescate, operativas y personal especializado de la Unidad Especializada de Búsqueda y Rescate Urbano.

La emergencia continúa en desarrollo mientras los cuerpos de socorro trabajan intensamente en la zona.

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Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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