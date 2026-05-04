Balacera contra carro en San Ramón termina en sangriento doble homicidio

Los homicidios siguen estando a la orden del día en nuestro país y uno de los hechos más recientes ocurrió la noche de este domingo, cuando dos hombres que viajaban en un carro fueron ejecutados a balazos.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron a eso de las 11 p.m. de este domingo en San Ramón de Alajuela, del Súper Cámara, 500 metros al este.

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En cuanto a los ahora fallecidos, la Policía Judicial informó que uno de los hombres no ha sido identificado, mientras que el otro era un sujeto apellidado Morales, de 28 años.

La balacera causó terror entre los vecinos. (Facebook/La balacera causó terror entre los vecinos.)

Sobre cómo ocurrió el ataque, según el OIJ, los hechos se dieron cuando ambos hombres viajaban en un carro por ese sector. Dicho vehículo, en apariencia, era conducido por Morales.

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“Al parecer estas personas viajaban en un vehículo cuando, supuestamente fueron interceptados por dos sujetos, quienes les habrían disparado en múltiples ocasiones”, detalló el OIJ.

A raíz del ataque, el hombre que no ha sido identificado falleció dentro del carro tras recibir múltiples disparos en distintas partes de su cuerpo.

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Mientras que Morales fue llevado de emergencia al hospital Carlos Luis Valverde Vega, donde fue declarado fallecido poco después de su ingreso.

De momento, las autoridades no han dado a conocer cuál sería el móvil detrás de este crimen, pero no se descarta que pueda estar ligado con un ajuste de cuentas.