Búsqueda terminó en tragedia: hombre apareció sin vida tras ser arrastrado por cabeza de agua

Luego de 16 horas de intensa búsqueda, los cuerpos de emergencia localizaron la mañana de este lunes el cuerpo del hombre que desapareció tras ser arrastrado por una cabeza de agua en el río Costa Rica, en Guápiles de Pococí.

La Cruz Roja Costarricense confirmó el hallazgo pasadas las 8 a.m.

De acuerdo con los rescatistas, el cuerpo de la víctima fue ubicado a las 7:25 a.m. en una de las márgenes del río.

Tras el hallazgo, los socorristas realizaron las maniobras necesarias para trasladar el cuerpo hasta una zona segura.

Rescatistas localizaron a la víctima durante la mañana de este lunes luego de ser arrastrado por el río Costa Rica. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja /Cruz Roja)

La emergencia ocurrió la tarde de este domingo, cuando el hombre se encontraba a la orilla del río Costa Rica y fue sorprendido por una repentina cabeza de agua que terminó arrastrándolo.

Desde ese momento, la Cruz Roja desplegó un amplio operativo de búsqueda y rescate que se extendió durante toda la noche y parte de la madrugada.

Ahora serán las autoridades judiciales las encargadas de realizar el levantamiento del cuerpo y continuar con el proceso correspondiente.

Trascendió que la víctima es de apellido Ramírez, de 32 años, vecino de Goicoechea y en apariencia la última acción habría sido salvar a su novia de la corriente.

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La tragedia inició cerca de las 3:02 p.m. en las cercanías del puente sobre el río Costa Rica.

De acuerdo con el reporte preliminar, el hombre estaba en la orilla cuando fue alcanzado por la repentina crecida del río, sin que pudiera ponerse a salvo.

La víctima estaba a la orilla del río cuando ocurrió la emergencia la tarde de este domingo. Foto: Archivo/Ilustrativa (Cruz Roja/Cortesía)

Tras la alerta, la Cruz Roja Costarricense desplegó un amplio operativo de búsqueda y rescate para intentar localizar al afectado.

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Al sitio fueron enviadas unidades de soporte básico, rescate, operativas y personal especializado de la Unidad Especializada de Búsqueda y Rescate Urbano.