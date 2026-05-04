Esto pasó con joven baleado al que grabaron diciendo: “Mae, me voy a morir, me voy a morir”

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer qué sucedió con un joven que aparecía en un video diciendo en varias ocasiones que iba a morir, tras recibir un balazo en el pecho, por parte de unos sicarios que acababan de matar a su amigo.

Lamentablemente ese muchacho, apellidado Arévalo, de tan solo 19 años, sufrió el peor de los finales, pues la Policía Judicial confirmó que falleció poco después del violento ataque.

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El joven recibió un balazo en el pecho. (Facebook/El joven recibió un balazo en el pecho.)

En ese mismo hecho, ocurrido la tarde del pasado jueves en barrio Trinidad de Limón, también perdió la vida un joven apellidado Sánchez, de 26 años, quien fue atacado a balazos cuando se encontraba junto a Arévalo.

Según la Policía Judicial, ese doble homicidio fue cometido por dos gatilleros que viajaban en una motocicleta.

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“Los hechos se dieron cuando los ofendido se encontraban en vía pública, momento en que fueron interceptados por dos sujetos en motocicleta, quienes les dispararon en múltiples ocasiones”, detalló el OIJ.

El cuerpo del ahora fallecido quedó al lado de una motocicleta. Foto ANI (ANI/El cuerpo del ahora fallecido quedó al lado de una motocicleta. Foto ANI)

Sánchez falleció de forma inmediata en la escena debido a los disparos que recibió, mientras que Arévalo fue llevado en un carro particular hasta un centro médico, donde murió poco después.

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Este caso se hizo muy conocido debido a un video que circuló este fin de semana en redes sociales, en el cual un hombre mostraba a Arévalo sentado sobre una acera tras recibir un disparo en el pecho.

“Mae, me voy a morir, me duele demasiado, me voy a morir”, dice el joven, quien se retorció de dolor en varias ocasiones.

De momento, las autoridades no han dado a conocer cuál sería el móvil detrás de este doble homicidio.