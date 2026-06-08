Policía aprovechó custodia de escena de homicidio para robar celular de la víctima y esto le pasó

Un oficial de la Fuerza Pública aprovechó sus funciones para sustraer el teléfono celular de una víctima de homicidio en Guápiles.

El sentenciado, de apellido Campos Aguirre, recibió una pena de cuatro años de prisión y fue inhabilitado para ejercer cargos públicos, tras ser hallado culpable del delito de peculado.

Los hechos que se tuvieron por acreditados durante el juicio ocurrieron en el 2021, cuando el imputado se encontraba custodiando la escena de un homicidio ocurrido dentro de una propiedad en Guápiles.

La sentencia fue dictada en los tribunales de Guápiles. Foto: Archivo

La investigación determinó que la víctima había sido herida de bala en la cabeza y trasladada a un centro médico, donde posteriormente falleció. Mientras las autoridades realizaban las diligencias respectivas, Campos Aguirre y otra oficial de la Fuerza Pública quedaron a cargo de resguardar el lugar de los hechos.

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Fue durante esa labor que, según se comprobó en el debate, el ahora condenado se apoderó del teléfono celular de la víctima.

Al momento de los hechos, Campos Aguirre laboraba como oficial destacado en la Delegación de La Rita, en Pococí.