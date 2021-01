“Antier no dejó de moverse... ayer abrió los ojos ... Y hace minutos llamé y me dicen que está superbién ...totalmente despierta, pero que la campeona no deja de moverse y poco a poco va volviendo en sí. Pero de momento está todo bien, gracias a Dios y a la Virgen. Ya no está sedada, a esperar que mañana llamemos a la psicóloga a ver qué mejores noticias nos dicen de ella. Gracias de corazón, les agradezco demasiado con saber que tienen a la niña en oración”, dice el mensaje, que no detalla el nombre del oficial.