Sucesos

Policía de Tránsito quedó grabada cuando pedía ₡10 mil a conductor en San Vito

Un conductor grabó a una oficial de la Policía de Tránsito en San Vito de Coto Brus cuando, aparentemente, le pidió ₡10.000 para no hacerle una multa

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Por Silvia Coto

Una oficial de la Policía de Tránsito fue grabada en San Vito de Coto Brus mientras, aparentemente, le solicitaba ₡10.000 a un conductor a cambio de no confeccionarle una multa.

El hecho quedó registrado en un video captado por el propio chofer, quien decidió grabar la conversación luego de sospechar de la actuación de la funcionaria.

En la grabación se escucha al conductor cuestionando a la oficial, asegurando que esta, supuestamente, intentó intimidarlo con una multa de ₡70.000 por una presunta infracción. Sin embargo, el hombre afirma que otros oficiales le habían indicado anteriormente que esa falta no ameritaba una sanción de ese monto.

La oficial fue grabada por el conductor. (Melissa Fernandez Silva)

Según se escucha en el video, la oficial le habría planteado al chofer la posibilidad de entregarle ₡10.000 para evitar la boleta.

Durante la conversación, el conductor también le reclama a la funcionaria y le comenta que ese día había trabajado desde las 4:00 de la mañana y apenas había logrado ganar ₡20.000, por lo que cuestionó que le pidieran parte de ese dinero.

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Al notar que estaba siendo grabada y ante la molestia del hombre, la oficial le pidió detener la grabación e incluso borrar el video.

“Quítelo, por favor, no me haga daño”, dice la oficial.

La Teja consultó a la Policía de Tránsito sobre lo ocurrido y se encuentra a la espera de una posición oficial sobre este caso.

Este medio no publicará el video por tratarse de un caso en investigación.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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