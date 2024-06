Policía que murió en trágico accidente se encontraba en una “misión especial”

Roger Hernández Chacón, oficial que murió en choque en la autopista General Cañas.

Róger Hernández Chacón, el policía que falleció este jueves en un terrible accidente de tránsito, se encontraba cumpliendo una misión especial cuando ocurrió la tragedia que le costó la vida.

Así lo dio a conocer el Ministerio de Seguridad Pública, el cual lamentó la muerte de Hernández, quien tenía ocho años de formar parte de dicha institución.

“El agente Hernández se desempeñaba como motorizado y viajaba hacia el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría para efectuar una escolta; sin embargo, en la autopista General Cañas sufrió un hecho de tránsito en el que lamentablemente perdió la vida”, informó Seguridad.

De acuerdo con las autoridades, el accidente ocurrió a eso de las 7:20 a.m., cuando Hernández viajaba en una motocicleta del Ministerio Público, en las inmediaciones del Centro de Convenciones, y por motivos que aún no son claros chocó violentamente contra la parte trasera de un pick up.

Policía muere en accidente en la autopista General Cañas.

La Cruz Roja informó que el oficial fue atendido por un grupo de paramédicos que se presentaron a la escena, los cuales lo trasladaron al hospital San Vicente de Paúl, en Heredia, donde poco después fue declarado como fallecido.

Hernández pertenecía al Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de Heredia, pero se encontraba temporalmente asignado a la Dirección de Operaciones, en misiones especiales.

“Róger era un oficial muy competente y disciplinado” destacó el Director de Operaciones de Fuerza Pública, comisionado Erick Calderón.

El Ministerio de Seguridad Pública indicó que las honras fúnebres del agente Hernández se estarán comunicando oportunamente.