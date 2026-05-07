Sucesos

Policía revela que horas antes de mortal balacera en Paseo Colón hubo otro tiroteo cerca de escuela

Este jueves la policía atendió otro incidente armado a unos 100 metros del sitio

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Por Silvia Coto

La violencia sacudió este jueves el Paseo Colón en San José no solo por la balacera que dejó un hombre fallecido y varias personas heridas, sino también por un segundo incidente armado ocurrido horas antes a escasos metros del lugar.

Una persona hizo balazos cerca de una escuela en el Paseo Colón. Foto: Policía Municipal
Una persona hizo balazos cerca de una escuela en el Paseo Colón. Foto: Policía Municipal (Policía Municipal San José /Policía Municipal San José)

Marcelo Solano, jefe de la Policía Municipal de San José, confirmó que alrededor de las 11 a. m. atendieron un reporte por detonaciones detrás de la escuela Juan Rafael Mora, a unos 100 metros de donde posteriormente ocurrió el ataque armado mortal.

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Según explicó el jerarca, en ese primer hecho una persona se acercó a las cercanías del centro educativo y realizó cuatro disparos al aire antes de darse a la fuga.

Tras el incidente, oficiales municipales acordonaron la zona y coordinaron con agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes se encargaron del levantamiento de indicios balísticos para la respectiva investigación.

De manera preliminar, Solano indicó que ambos hechos no tendrían relación entre sí.

El vehículo donde viajaba el fallecido quedó frente a la terminal de buses a Tamarindo, Guanacaste y recibió múltiples impactos de bala.
El hombre falleció en el sitio de la balacera. foto:José Cordero (Foto: Jose Cordero/Foto: Jose Cordero)

Horas después, cerca de las 2:22 p. m., se registró una balacera en Paseo Colón, frente a la terminal de buses de Guanacaste, donde un hombre murió dentro de un carro tras recibir múltiples impactos de bala.

Además, otras personas resultaron heridas, entre ellas una mujer alcanzada por una bala perdida mientras viajaba en autobús con su bebé en brazos.

Agentes de recolección de indicios del OIJ, contabilizaron más de 17 casquillos y restos de bala en el sitio donde ocurrió el ataque.
Agentes de recolección de indicios del OIJ, contabilizaron más de 17 casquillos. Foto: José Cordero (Foto: Jose Cordero/Foto: Jose Cordero)

Las autoridades mantienen abiertas ambas investigaciones.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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