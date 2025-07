Policía toma acciones tras caso de conductora a la que le tiraron tanque de lavadora en Circunvalación

El carro resultó con graves daños en el parabrisas. (Cortesía Marcela Rivera/Cortesía Marcela Rivera)

La Fuerza Pública tomó acciones ante la denuncia que se hizo viral de una conductora a la que un sujeto le lanzó el tanque de una lavadora cuando iba manejando por Circunvalación, rumbo a Desamparados.

El caso se hizo muy conocido debido a que el novio de la conductora publicó un video en el que se observa al sujeto, con toda la malicia del mundo, lanzando el pesado objeto, el cual impactó el parabrisas del carro conducido por Marcela Rivera.

“A raíz del incidente presentado en la ruta de Circunvalación, en donde un hombre lanza lo que parece ser un tanque de una lavadora sobre un vehículo, la Fuerza Publica mantiene en estos momentos un dispositivo policial enfocado en ese tema, en la rotonda de la Guacamaya”, informó Seguridad Pública.

En entrevista con La Teja, Rivera contó que la terrible situación ocurrió a eso de las 5:50 a.m. de este pasado jueves. En cuestión de segundos, un objeto grande y negro impactó violentamente el parabrisas de su carro y aunque logró verlo con la mirada periférica, no tuvo ni tiempo ni espacio para esquivarlo.

Afortunadamente la conductora no resultó herida. (Cortesía Marcela Rivera/Cortesía Marcela Rivera)

“Fue cuestión de milisegundos y me golpeó el carro. No tuve chance de reaccionar. Por dicha no intenté esquivarlo, porque tal vez hubiera terminado peor”, nos contó la muchacha.

El golpe fue directo al paral del carro, destruyó el parabrisas, arrugó la lata y dañó el espejo derecho. En ese momento, lo primero que pensó fue que se trataba de un intento de bajonazo.

“Lo único que pensé fue: ‘¡No pare!’. Pensé que eran los quiebravidrios, de esos casos que uno ve en las noticias. Así que seguí y solo me detuve dos kilómetros después en una gasolinera para revisar el carro”, explicó.

“Yo no salí golpeada, pero si ese objeto hubiera pegado en el centro del parabrisas, las consecuencias hubieran sido mucho peores”, dijo.

Según contó la conductora, por medio de un video de un comercio que les fue facilitado, se alcanza a ver que el responsable de ese hecho sería un habitante de la calle.