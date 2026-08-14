Policías encontraron a hombre maniatado y herido en un búnker donde, al parecer, lo iban a matar

Un hombre que estaba maniatado y con múltiples lesiones fue rescatado por oficiales de la Fuerza Pública dentro de un búnker en el centro de Siquirres, Limón.

La intervención policial permitió encontrar a la víctima con vida, quien, en apariencia, habría sido retenida contra su voluntad y estaba en riesgo de ser asesinada.

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Detienen a un hombre que custodiaba a otro que lo tenían maniatado y con múltiples lesiones dentro de un búnker en el Siquirres, Limón. Foto: MSP (MSP/MSP)

Los oficiales llegaron hasta el inmueble y procedieron a intervenirlo. Dentro de uno de los cuartos localizaron al hombre con las manos atadas, que además presentaba golpes y cortaduras en la espalda.

La condición en la que fue encontrado hizo que los policías actuaran de inmediato para ponerlo a salvo y solicitar la atención correspondiente, afirmó Randall Picado, jefe de la Fuerza Pública en Siquirres.

Durante el operativo, los oficiales también aprehendieron a un hombre que, en apariencia, se encontraba custodiando a la víctima dentro del inmueble.

La Fuerza Pública entregó posteriormente la escena al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), cuyos agentes quedaron a cargo de las diligencias para determinar qué ocurrió, quiénes participaron y cuál era la intención de quienes mantenían retenido al hombre.

Las autoridades investigan si el hecho está relacionado con un intento de homicidio y las circunstancias que llevaron a que la víctima terminara maniatada y herida dentro del inmueble.